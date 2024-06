Pierpaolo Bombardieri - undefined

È la Calabria a tenere a battesimo l’esperienza dell’Alta Scuola di Formazione Antimafia. A Lamezia Terme, ha preso il via il corso organizzato dalla Uil nazionale e dall’Associazione #Noi, rivolto ai quadri e dirigenti sindacali di tutto il Paese. Il percorso è partito da uno dei territori più interessati dai fenomeni mafiosi, ma proseguirà, nelle prossime settimane, coinvolgendo i dirigenti Uil delle altre Regioni.

“Con questa iniziativa - ha dichiarato il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri - ci prefiggiamo di raggiungere due obiettivi. Vogliamo chiarire, innanzitutto, che non ci arrenderemo mai, perché il silenzio è il peggiore dei nemici nella battaglia contro le mafie. Inoltre, vogliamo offrire ai nostri quadri dirigenti territoriali gli strumenti per conoscere il fenomeno e capire come muoversi all’interno delle realtà in cui operano. Dobbiamo essere aggregatori di forza e di coraggio - ha sottolineato il leader Uil - in questa battaglia che abbiamo deciso di combattere insieme all’Associazione #Noi e a Federica Angeli, che ha fatto della lotta contro le mafie la sua stessa ragione di vita. Dobbiamo costituire - ha concluso Bombardieri - quella massa critica che fa rete e non si arrende”.

“Stiamo realizzando un sogno di Giovanni Falcone - ha dichiarato la stessa Angeli, giornalista costretta a vivere sotto scorta per le inchieste sui clan - che aveva intuito il processo di trasformazione delle mafie e, perciò, aveva auspicato la creazione di una scuola di alta formazione antimafia che vedesse come protagonisti i sindacati. Le mafie odiano i sindacati perché possono essere un ostacolo al loro modus operandi in alcune realtà produttive e nel mondo del lavoro e possono spezzare alcune loro dinamiche. Solo conoscendole possiamo sconfiggerle", ha aggiunto Angeli.

Le prossime tappe dell'iniziativa sono già state fissate: Roma, Bologna e Genova sono le città che ospiteranno, prossimamente, questo percorso formativo, destinato a proseguire con approfondimenti sempre più specializzati, per tutti i quadri e i dirigenti della Uil.