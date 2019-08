COMMENTA E CONDIVIDI











L’opera lirica scala le montagne e arriva a 2000 metri. Per palcoscenico i pascoli alpini, come fondale la mole maestosa del Monte Peller. Sarà il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, in una esecuzione da Guinness dei primati, a celebrare in quota, il prossimo 31 agosto, i 25 anni di uno dei festival musicali più singolari d’Italia, «I Suoni delle dolomiti». Un cartellone estivo che dal 1994 ha portato la musica sinfonica come la canzone d’autore, il jazz come il folk internazionale al grande pubblico degli escursionisti, dei musicofili, delle famiglie, negli scenari inediti e affascinanti delle valli e dei rifugi delle montagne riconosciute dall’Unesco - proprio 10 anni fa - patrimonio mondiale dell’umanità.

A portare la popolare opera lirica in un contesto assolutamente inedito, coniugando grande musica a paesaggi mozzafiato, stavolta è l’ensemble Musica a Palazzo, impegnato da anni a superare la classica ambientazione teatrale. L’idea è quella di portare l’opera lirica in contesti diversi: dai palazzi barocchi in giro per l’Italia al Royal Pavilion di Brighton, eccentrica villa reale ottocentesca in stile cinese e indiano, per una Traviata che ha vinto il premio della stampa britannica di settore.

Il poeta inglese William Blake diceva che «quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono». E quest’anno l’opera di Rossini, su libretto di Cesare Sterbini, sarà ambientata sui prati verdissimi di Pian della Nana, a Malga Tassulla. L’ingresso come sempre è gratuito fino a esaurimento posti e per raggiungere il luogo del concerto - previsto per le 12 del 31 agosto - va messa in programma una passeggiata di un’ora e un quarto per superare i 300 metri di dislivello dal parcheggio di malga Malgaroi, raggiungibile in auto da Cles. I pratoni di Pian della Nana sono a quota 2.080. È prevista anche la possibilità di escursioni con guide alpine o in mountain bike a pedalata assistita.

Il cartellone de «I suoni delle Dolomiti», quest’anno ricco di venticinque appuntamenti, ha riservato un focus speciale alla musica brasiliana con la "Campiglio special week", una settimana - dal 1° al 7 settembre - che ruoterà attorno a Madonna di Campiglio. Il paese sudamericano, che col Trentino è sorprendentemente legato dal filo dei tantissimi emigranti che vi andarono a cercare fortuna, vede assieme agli appuntamenti con musicisti carioca di spicco anche il concerto - il 4 settembre a Malga Brenta Bassa - del grande pianista jazz milanese Stefano Bollani, in una delle sue consuete scorribande tra generi e culture musicali.

Gran finale dei Suoni delle Dolomiti il 15 settembre, col concerto di una grande interprete italiana, la cantante Malika Ayane e il suo pop raffinato (tutte le informazioni sul Barbiere di Siviglia e gli altri concerti su http://www.isuonidelledolomiti.it).