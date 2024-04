undefined - undefined

Tredici agenti della Penitenziaria del carcere minorile Beccaria (dodici dei quali tuttora in servizio nell'istituto minorile) sono stati arrestato dalla polizia a Milano con l'accusa maltrattamenti a minori, e tortura, anche mediante omissione aggravati dalla minorata difesa e dall’abuso di potere; aggravati dall’abuso di potere del pubblico ufficiale, nonché dalla circostanza di aver commesso il fatto in danno di minori e dai motivi abietti e futili e abietti.





La Polizia di Stato e il Nucleo Investigativo Regionale per la Lombardia della Polizia Penitenziaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Milano hanno eseguito un'ordinanza emessa su richiesta dei Pubblici Ministeri del V Dipartimento, con la quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti degli agenti della Polizia Penitenziaria, nonché la misura della sospensione dall'esercizio di pubblici uffici nei confronti di ulteriori otto dipendenti dello stesso corpo di polizia, anch'essi tutti in servizio, all'epoca dei fatti, presso la medesima struttura detentiva per minori.



I reati contestati dalla Procura della Repubblica e vagliati dal Gip risalgono almeno al 2022 con condotte reiterate nel tempo fino a ieri. Tra i reati contestati anche una tentata violenza sessuale ad opera di un agente nei confronti di un detenuto.



L'indagine, partita da alcune segnalazioni, pervenute all'Autorità giudiziaria anche attraverso il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, è stata sviluppata attraverso diversi servizi tecnici di intercettazione e acquisizione di telecamere interne all'istituto, che hanno permesso di raccogliere indizi di reato per diversi episodi di violenze ai danni dei minori ristretti.