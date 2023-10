COMMENTA E CONDIVIDI















Torna il Tevere Day, che nell’edizione 2023 si fa in tre. Dal 6 all’8 ottobre 150 eventi sono stati organizzati per animare le sponde del fiume di Roma coinvolgendo anche località come Nazzano, Formello, Capena, Sacrofano, Ostia e Fiumicino. La quinta edizione è stata presentata nella sala Giulio Cesare del Campidoglio, dove si riunisce l'assemblea capitolina, alla presenza di 4 assessori comunali e di Giancarlo Righini, assessore al Bilancio della Regione Lazio. Proprio da Righini è giunta un'indicazione importante: fra i primi atti della giunta Rocca (di centrodestra) c'è stata una variazione di bilancio per assegnare 15,6 milioni per il piano "Tevere e le vie d'acqua".

Frutto dell'iniziativa di Alberto Acciari, giornalista e imprenditore, il Tevere Day vuol essere come sempre una grande festa, di impegno e divertimento, per quello che è considerato, per storia e cultura, il fiume più importante del mondo e che oggi può rappresentare un'occasione unica di rilancio del rapporto uomo-natura-città, oltre a un grande attrattore di iniziative anche per il turismo.

Partner strategici dell'iniziativa sono il Comune di Roma, la Regione Lazio, Acea, Bulgari e Banca del Credito Cooperativo Roma. Ad arricchire l’edizione di quest’anno ci sarà anche il Festival musicale dei Municipi, un programma musicale che vedrà quindici tra bande popolari, orchestre, cori e jam session, esibirsi dal 6 all’8 ottobre all’Arena Tevere, di fronte all’isola Tiberina. Il Festival è dedicato alla figura di Anna Vincenzoni. Cuore pulsante dell'evento sono le oltre 200 tra associazioni territoriali, enti, federazioni sportive, che svolgeranno in acqua e sulle sue sponde altrettanti eventi per attirare la gente sul fiume e farlo vivere: tantissimo sport all’aria aperta - dalla canoa al canottaggio, alle corse in bicicletta, dalle passeggiate attive, al calcetto per i ragazzi, le esibizioni di skate e roller, ma anche yoga e al pilates - così come sono tante le attività culturali, passeggiate con esperti d'arte e storia, musica dal vivo, mostre e installazioni, street food, e molto altro ancora.

«Come amministrazione sosteniamo con entusiasmo il più grande evento cittadino per il rilancio del fiume di Roma, a testimonianza del lavoro che, insieme alla rete delle associazioni, ci vede impegnati per tutelare e valorizzare uno straordinario patrimonio ambientale e paesaggistico - ha detto Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale - Con questo obiettivo abbiamo presentato un masterplan degli interventi di riqualificazione delle sponde del tratto urbano del Tevere, nel quale sono di particolare rilievo i cinque nuovi parchi d'affaccio che si realizzeranno entro il Giubileo. Condividiamo profondamente i valori del Tevere Day, ispirati ad una visione del nostro fiume come bene comune da proteggere e rendere sempre più fruibile per metterlo al centro della vita della citta».

«Il modo di viaggiare cambia esattamente come cambiamo i tempi. L'attenzione alla sostenibilità è in cima alle esigenze di chi si sposta - ha sottolineato Alessandro Onorato, assessore al Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda -. in questo contesto assume un'importanza fondamentale, nella Capitale, la valorizzazione del Tevere e delle sue potenzialità. Speriamo di coinvolgere sempre più romane e romani, ma anche turisti». Una sfida condivisa e rilanciata da Acciari, presidente dell'associazione Tevere Day: «La vogliamo portare avanti e per questo vogliamo sempre più integrarci con le istituzioni per individuare priorità e obiettivi. Da cittadini, facendolo tutti i giorni, sappiamo come vivere il fiume».