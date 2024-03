COMMENTA E CONDIVIDI













Attori, acrobati, musicisti, ovvero interpreti multidisciplinari immersi in universi onirici e rarefatti: saranno loro ad animare in prima assoluta, dal 18 luglio fino al 13 ottobre 2024, il palcoscenico dello storico Teatro Goldoni con "Titizé. A Venetian Dream", designato spettacolo ufficiale della città di Venezia. Dopo la presentazione a Milano con il sindaco della città lagunare, Luigi Brugnaro, è stata la volta della capitale: nella sede di Roma del Parlamento Europeo, all’interno della sala cinema dell’Europa Experience - David Sassoli, si è tenuta la conferenza stampa di quello che per i prossimi due anni sarà, appunto, lo spettacolo ufficiale di Venezia.

"Titizé. A Venetian dream" è un progetto internazionale prodotto dall'istituzione culturale di riferimento del territorio, una delle realtà teatrali più importanti d'Italia: la Fondazione Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, assieme alla compagnia Finzi Pasca e in partnership con la compagnia Melina Balsamo. L’evento animerà nei mesi estivi il palcoscenico dello storico teatro veneziano, appena restaurato dall’amministrazione comunale in concomitanza con le celebrazioni per i suoi 400 anni.

La conferenza stampa ha visto gli interventi del presidente del Teatro Stabile, Giampiero Beltotto, e di Daniele Finzi Pasca, autore e regista dello spettacolo nonché co-fondatore dell’omonima compagnia di base a Lugano in Svizzera, che nei suoi 40 anni di attività ha realizzato oltre 40 spettacoli (fra cui 3 cerimonie olimpiche, 2 spettacoli per il Cirque du Soleil e 8 opere liriche). Da Venezia erano in collegamento Hugo Gargiulo, scenografo, e Maria Bonzanigo, compositrice delle musiche che saranno eseguite dall’Orchestra di Padova e del Veneto, entrambi membri co-fondatori della compagnia, che hanno raccontato il loro contributo alla realizzazione dell’allestimento, mentre la costumista Giovanna Buzzi, presente a Roma, ha spiegato le peculiarità dell'abbinamento fra abiti e scene.

«Ci aspettano mesi di grande lavoro, ma siamo orgogliosi di presentare un progetto pensato per il palcoscenico internazionale di Venezia, un teatro che ha da poco compiuto 400 anni, in cui il Comune di Venezia ha voluto investire per restituirlo al pubblico nel suo antico splendore - ha commentato Beltotto -. Realizzato assieme alla Finzi Pasca, una compagnia conosciuta in tutto il mondo e capace di fare teatro attraverso un linguaggio universale, lo spettacolo saprà tuttavia rielaborare la ricca tradizione del teatro veneto e la storia della città di Venezia. Tre mesi, una lunga tenitura, per un’idea ricca di entusiasmo, per un teatro fatto di divertimento.

Sono poi arrivati i saluti del direttore dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, Carlo Corazza, attraverso il direttore di Eurocomunicazione, Giovanni De Negri, mentre il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e la consigliera delegata alla cultura per il Comune di Venezia, Giorgia Pea, hanno inviato un video saluto. Lo spettacolo è stato presentato agli operatori turistici di tutto il mondo nell’ambito delle principali fiere turistiche in Italia, dalla Ttg di Rimini alla Bit di Milano, e in Europa, dalla Wtm di Londra alla Itb di Berlino. Concluse le repliche al teatro Goldoni di Venezia, dove resterà in scena fino al 13 ottobre 2024 tutte le settimane dal giovedì alla domenica, "Titizé" avvierà tournée in Italia e in Europa, per tornare poi sul palcoscenico veneziano per l’estate 2025.