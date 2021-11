COMMENTA E CONDIVIDI













"Il diritto di fidarsi. La sfida di rendere sicuro il rapporto di bambini e adolescenti con gli adulti di fiducia": è il titolo del convegno internazionale organizzato da Telefono Azzurro, in programma giovedì 18 novembre a Roma dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18 nella sede ABI (Scuderia di Palazzo Altieri), nell'ambito della Giornata europea per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. Esperti nazionali ed internazionali sono chiamati a confrontarsi, nell'ambito di un incontro finalizzato ad elaborare azioni concrete, linee guida e protocolli, per la tutela di bambini e adolescenti.

I lavori della Conferenza, che potranno essere seguiti anche in diretta streaming (https://vimeo.com/event/1516769/embed/1c715e65c1), si concentreranno sul tema degli abusi sessuali su bambini e ragazzi

da parte di adulti di fiducia (caregiver, genitori, insegnanti, professionisti dello sport, operatori religiosi, personale sanitario), con un focus trasversale anche sull'ambiente digitale, e si svilupperanno in due sessioni. Nel corso della prima, in programma dalle ore 9 alle 13, saranno presenti i rappresentanti delle istituzioni nazionali, della società civile ed esponenti del mondo accademico italiano. Nella seconda, invece, dalle ore 15 alle 18 (in lingua inglese), si confronteranno i rappresentanti del mondo accademico e delle organizzazioni della società civile europea ed internazionale.

IL PROGRAMMA COMPLETO