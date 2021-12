Resta fondamentale il rapporto medico-paziente - Archivio

«Un testo unico in materia di diritto digitale sanitario che normi la disciplina rendendola chiara e fruibile a tutela del paziente e del medico e che faccia da atto di indirizzo per governo e autorità competenti». Lo dichiara Antonella Minieri, presidente di Mida Academy, associazione nata da giuristi, medici e ricercatori scientifici che hanno creato un Osservatorio sull’Intelligenza artificiale e la sua applicazione in ambito sanitario, in occasione del primo Symposium GM20 – 2021, che ha visto “20 luminari” confrontarsi sui temi dell’emergenza sanitaria, delle innovazioni tecnologiche, delle problematiche nell’epoca post pandemia e della futura digitalizzazione in ambito sanitario. Attraverso la voce di chi è sul campo l’obiettivo della task force è stato quello di analizzare tutti i fattori di impatto per l’economia del Paese e di sviluppare, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, soluzioni innovative che siano da supporto al Pnrr. Un argomento di grande attualità, vista la recente pandemia Covid-19, infatti, dopo questa emergenza, il nuovo Pnrr ha previsto molti finanziamenti per l’innovazione e l’intelligenza artificiale nel mondo sanitario considerato che, quando accade, il tempo è strettissimo, e le variabili in campo diventano troppe per poter contare solo sulle risorse della ricerca tradizionale.