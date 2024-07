Un'immagine dell'edizione 2023 della manifestazione di Bisceglie - .

Sesta edizione, sabato 10 agosto, per la manifestazione Sol dell’Alba, che porta a Bisceglie centinaia di appassionati che non temono di alzarsi in piena notte per assistere al sorgere del sole in riva al mare, accompagnati dalle note di un’orchestra di 70 musicisti che eseguirà brani di Rossini, Mozart, Mascagni…

La manifestazione dal titolo “C’era una volta” si ispirerà alle grandi fiabe classiche e si svolgerà a partire dalle 4.40 di sabato 10 agosto al teatro all’aperto Mediterraneo di Bisceglie, in riva all’Adriatico, dove l’Orchestra Filarmonica Pugliese intratterrà il pubblico con un’esecuzione che raggiungerà il culmine nel momento esatto in cui il sole farà capolino all’orizzonte.

Ci sono molte curiosità legate a quest’evento. La prima è che l’orchestra ha una dirigenza totalmente femminile e giovane (tutte sotto i 40 anni): la presidente è Laura Bienna, la vicepresidente è Marta Binetti e la compagine è al 54% femminile. Il concerto sarà diretto dal pianista polacco ma residente a Vienna Piotr Jaworski.

La seconda è che l’orchestra ha una forte vocazione sociale. In passato sono stati organizzarti concerti a favore della Lega del Filo d’oro, Unicef, Lilt… Quest’anno una parte del ricavato dell’evento di Bisceglie è dedicato a Nove Caring Human e ai suoi progetti a favore delle donne in Afghanistan. Con Nove c’è stata già un precedente: già nel settembre 2021, all’indomani della conquista di Kabul da parte del taleban, la Filarmonica insieme a Confindustria Puglia aveva organizzato un evento a beneficio delle attività umanitarie dell’organizzazione, che a Kabul tra le altre cose ha riattivato alcuni forni per offrire un lavoro alle donne.