Loujin, 4 anni, morta di sete durante la traversata nel Mediterraneo - .

Sei rifugiati siriani, tra cui tre bambini, sono stati trovati morti su un'imbarcazione di migranti arrivata nel porto siciliano di Pozzallo."Sono morti di sete, fame e gravi ustioni. Questo è inaccettabile", ha scritto su Twitter Chiara Cardoletti, rappresentante dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati in Italia. Cardoletti ha nuovamente chiesto di "rafforzare i soccorsi in mare”. Unhcr-Acnur spiega che i morti facevano parte di un gruppo di 26 persone che si trovavano in mare da giorni. Due dei bambini avevano meno di 2 anni di età, l’altro aveva 12 anni. A bordo sono stati recuperati anche i corpi della madre e della nonna. Un'altra donna e sua figlia sono state trasportate in ospedale con un intervento dell’elisoccorso maltese avvenuto domenica.

Un dettaglio, questo, che conferma come i profughi siano stati volutamente abbandonati nonostante il ripetuto allarme. L'agenzia delle Nazioni Unite ha dichiarato che quest'anno più di 1.200 persone sono morte o scomparse nel tentativo di raggiungere l'Europa.Tuttavia, ancora una volta, nessuno pagherà per la deliberata omissione di soccorso. Malta, infatti, non ha mai firmato gli addendum alle convenzioni del mare che la obbligherebbero a soccorrere i natanti in difficoltà in acque internazionali ma di sua competenza.

E in questi anni nessun governo dei Paesi europei della frontiera Sud ha mai chiesto a La Valletta di sottoscrivere gli impegni oppure di ridimensionare la propria area di ricerca e soccorso, estesa 750 volte il territorio dell’isola, ma che La Valletta non è in grado (e spesso non ha alcuna volontà) di gestire in situazioni di emergenza.

Negli ultimi giorni si stanno moltiplicando le partenze di profughi di guerra siriani dalle coste del Libano. Sono almeno 4 le imbarcazioni che hanno chiesto aiuto a partire dal 10 settembre. La traversata, generalmente a bordo di barche a vela che facilmente i trafficanti possono camuffare da attività da diporto, prima di giungere in Italia attraversano le aree di ricerca e soccorso di diversi Paesi, tra cui Cipro, Turchia, Grecia e Malta.

Nei giorni scorsi si era saputo di Loujin Ahmed Nasif, bimba siriana di 4 anni, morta nel Canale di Sicilia, nonostante i ripetuti appelli di Alarm Phone. “Loujin è morta a causa delle politiche europee – denuncia l’attivista Soufi Nawal, da anni punto di riferimento della comunità siriana in Sicilia -, è morta tra le braccia della madre mentre chiedeva da bere”. Assieme a loro - per 10 giorni su un peschereccio con 60 migranti, senza più cibo e acqua – c’era anche la sorellina di appena un anno.