Ansa

Ai blocchi di partenza le iscrizioni alle prime classi dell'anno scolastico 2025-2026. Dalle 8 di martedì 21 gennaio alle 20 del 10 febbraio le famiglie dovranno collegarsi alla piattaforma ministeriale Unica con l'identità digitale dei genitori per iscrivere i propri figli alle prime classi di ogni ordine e grado. Le iscrizioni online sono, infatti, obbligatorie per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e facoltative per le scuole paritarie. Riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di Formazione Professionale regionali di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Sono disponibili anche i percorsi di studio della filiera tecnologico-professionale 4+2 e il nuovo indirizzo del liceo del made in Italy.

Particolarmente delicata è la scelta della scuola superiore, che richiede il coinvolgimento di tutta la famiglia. «Questo è un processo decisionale che, mi auguro, sia partito nelle famiglie da almeno qualche mese, per esempio con la partecipazione agli open day - spiega la professoressa Emanuela Confalonieri, direttrice del Centro di ricerca per l'orientamento scolastico e professionale dell'Università Cattolica -. Gli ingredienti sono tanti e, dunque, serve un tempo dilatato. In questa fase il ruolo dei genitori è molto importante e consiste nel dare sufficiente ascolto alle passioni, inclinazioni e interessi dei ragazzi». Che non vanno necessariamente «tradotte in materie scolastiche», sottolinea la docente, ma che devono «aprire orizzonti di pensiero». «Soprattutto - aggiunge Confalonieri - i ragazzi devono capire che questa è una scelta bella, un percorso alla scoperta di sé e non deve essere accompagnato da ansia e paura». Anche nel caso, sempre possibile, che si sbagliasse scelta. Anche questo «è un momento di crescita e serve, almeno, a chiarirsi le idee - precisa la professoressa Confalonieri -. Quindi, non è stato inutile e non è del tutto negativo. Anzi, può diventare l’occasione per un riorientamento, sia per il ragazzo che per la sua famiglia. Anche in questo caso, la scuola deve aiutare a capire dove si è sbagliato e in che direzione va corretto il tiro».

Dal lato delle famiglie, questo dovrà essere un periodo di grande ascolto dei figli da parte dei genitori. Ne è convinto il presidente dell'Associazione genitori scuole cattoliche, Umberto Palaia. «Educare significa aiutare un figlio ad arrivare dove vuole lui non dove vogliamo portarlo noi - ricorda -. Non dobbiamo anteporre la nostra visione a quella di nostro figlio. Di più. Imporre la propria scelta è assolutamente compromettente per la crescita della personalità del ragazzo. La cosa migliore che un genitore può fare è mettersi in ascolto dei propri figli, in una fase così delicata della loro vita - aggiunge il presidente dell'Agesc -. Se in seguito scopriranno di aver sbagliato resterà comunque l’esperienza di aver scelto. E sarà stata un’esperienza di maturazione. Naturalmente parlo da padre, non sono un pedagogista. Ma oggi vedo tanti ragazzi in difficoltà per la paura di scegliere e sbagliare. Ma esistono scelte sbagliate o poi la vita ci conduce sempre lì dove dovevamo essere?».