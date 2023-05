“#Nulla di proprio. Per un mondo fraterno e solidale” è il titolo della serie di iniziative che si terranno da venerdì 19 a domenica 21 maggio in occasione del sesto anniversario dell’inaugurazione del Santuario della Spogliazione, istituito nel 2017 e dove si terranno tutti gli eventi in programma.

La tre giorni si apre venerdì 19 maggio alle 15 con la visita di Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei Deputati, che visiterà i luoghi del Santuario: dalla tomba del Beato Carlo Acutis, da lui citato nel discorso di insediamento a Montecitorio, alla ritrovata Porta di Francesco, dal Museo della Memoria, Assisi 1943-1944 fino agli ultimi scavi per la riscoperta del vecchio Episcopio.

Fontana porterà poi i saluti ai partecipanti alla tavola rotonda “Istituzioni, tra legalità e solidarietà”, in programma alle 16 alla quale prenderanno parte Fausto Cardella, presidente della Fondazione Umbria contro l’Usura, Stefania Proietti, sindaco della Città di Assisi e don Maurizio Patriciello. Porterà i suoi saluti nonsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Guardo Tadino e di Foligno.

Sabato 20 maggio alle 11 è in programma la consegna del “Premio internazionale Francesco d’Assisi e Carlo Acutis per un’economia della fraternità”, alla presenza di Chiara Amirante, dell’imprenditore Brunello Cucinelli e del cardinale Luis Antonio Tagle, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione.

Nel pomeriggio alle 16.30 la presentazione del libro “Francesco e i vescovi di Assisi, storia di un rapporto” di padre Felice Autieri. Domenica 21 maggio alle 11 la Santa Messa presieduta dal cardinale Lazarus You Heung-sik, prefetto del Dicastero per il Clero.