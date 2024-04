Una installazione del Fuorisalone - ANSA

Un progetto innovativo di comunicazione che usa l’Intelligenza artificiale generativa e nuovi layout espositivi realizzati applicando le neuroscienze sono le novità – oltre naturalmente ai molteplici prodotti che saranno presentati - della 62° edizione del Salone Internazionale del Mobile, che torna a Fiera Milano Rho da martedì 16 aprile fino a domenica 21.

Previsti 300.000 visitatori specializzati per i 1.900 espositori dell’industria dell’arredo e dei suoi complementi in arrivo da tutto il mondo.

Sette le manifestazioni visitabili in Fiera col biglietto di ingresso: Il Salone del Mobile, con le sue proposte di arredi per la casa; Il Salone del complemento d’arredo, con complementi, tessili e oggettistica; Workplace 3.0, con 120 aziende espositrici che propongono soluzioni innovative per il mondo dell’ambiente ufficio; S.Project, dedicata alle soluzioni decorative e tecniche del progetto d’interni; e le biennali Eurocucina col suo evento collaterale FTK – Technology For the Kitchen, dedicato alla tecnologia degli elettrodomestici da incasso e delle cappe di arredo; e il Salone Internazionale del bagno, con i suoi 180 espositori.

A queste si aggiunge poi il 25° Salone Satellite, a ingresso gratuito, con 600 talenti under 35, e 22 scuole di design da tutto il mondo.

Le novità di quest’anno

La nuova campagna di comunicazione “Where design evolves” firmata da Publicis Groupe, è un progetto innovativo che usa l’Intelligenza Artificiale generativa per comprendere, analizzare e visualizzare storie legate al mondo del design e adattarsi in relazione ad esse. Ecco in sintesi la procedura utilizzata dai creatori. Prima la fase dell’ascolto del pubblico, intercettando e analizzando dibattiti e conversazioni della design community dalla scorsa edizione fino a oggi. Poi la fase dell’ascolto delle conversazione di 2500 esperti scelti tra i professionisti del settore; infine l’ascolto sul campo in tempo reale che integra e modifica il racconto della manifestazione.

I nuovi layout e percorsi espositivi applicati alle biennali - a cura di Lombardini 22 – sono stati realizzati invece applicando le neuroscienze per migliorare l’esperienza di visita attraverso l’analisi delle reazioni neurologiche, emotive e percettive dei visitatori.

Dopo varie sperimentazioni in ambiente virtuale, il tracciato ad anello scelto per entrambe le biennali risulta il più intuitivo, semplice da percorrere e facile da ricordare. Per i 25 anni del Salone Satellite, invece, oltre all’edizione speciale in Fiera, dal tema "Connecting Design since 1998"; una grande mostra in città alla Triennale ‘Universo Satellite’, dal 16 al 28 aprile (progetto espositivo Beppe Finessi, allestimento Riccardo Bello Dias), che ripensa all’intera storia della manifestazione.

Le biennali: ambiente bagno e ambiente cucina

L’ambiente cucina si riconferma baricentro della casa moderna. E’ in questo spazio che oggi si concentrano le principali attività quotidiane della famiglia e che diventa tutt’uno con la zona living. L'elemento centrale è l'isola sempre più attrezzata e tecnologica. Per rispondere a un bisogno di ordine, pulizia e quiete mentale, tornano le cucine a scomparsa e walk-in che, grazie ai sistemi ingegnerizzati di ante, nascondono le attrezzature, gli elettrodomestici, la dispensa e la rubinetteria. Il progetto della cucina riflette le narrazioni e i valori di un'era complessa: desiderio di convivialità, benessere, serenità, natura e sostenibilità. Ne conseguono spazi, arredi, materiali e colori che evocano un senso di tranquillità e di bellezza confortevole. Lo spettro cromatico usato è quello della natura con i colori tenui delle spezie usate in cucina. Tinte neutre di base con il verde in tutte le gradazioni affiancate da rosso terracotta e giallo zafferano.

Gli elettrodomestici saranno sempre più efficienti e sostenibili minimizzando i consumi. Potranno essere connessi tra loro fornendo informazioni sul loro utilizzo che possono venire elaborate dall’intelligenza artificiale per adattare le loro prestazioni alle esigenze del singolo proprietario. Ecco, allora, che i frigoriferi setteranno la temperatura in autonomia, saranno in grado di riconoscere gli alimenti conservati al loro interno, avviseranno quando i prodotti sono in scadenza o quando mancano grazie a un tracciamento visivo e, in alcuni casi, faranno la spesa online autonomamente e saranno poi in grado di monitorare i consumi elettrici. Le cantinette, con il supporto di specifiche applicazioni, analizzeranno le etichette delle bottiglie per suggerire le condizioni migliori di conservazione e consigliare abbinamenti gastronomici. I forni eseguiranno automaticamente le cotture più corrette e bilanciate dal punto di vista nutrizionale; frigorifero e forno si "parleranno": il primo riconoscerà gli ingredienti a disposizione, il secondo selezionerà una rosa di ricette da cucinare. I piani a induzione rileveranno la temperatura dei liquidi nelle pentole per regolare automaticamente la temperatura e si spegneranno a cottura ultimata. Le lavastoviglie sceglieranno autonomamente il dosaggio del detersivo e permetteranno consumi ancora più contenuti, tempi dimezzati, gestione in remoto.

L’ambiente bagno acquista sempre più valore all'interno dello spazio domestico. Luogo della cura del sé dove l'acqua e i suoi rituali ci riconnettono al nostro io più profondo. Per la scelta dei prodotti, i valori discriminanti si riconfermano l’aderenza dei brand ai principi dell'eco-design e della sostenibilità per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Ed ecco, allora, rubinetterie intelligenti che consentono una perfetta regolazione della percentuale di acqua calda e fredda o dotate di un regolatore dinamico di portata che consente la riduzione dei consumi fino al 50%; sistemi di gestione del consumo attraverso il monitoraggio continuo e un segnale acustico che avvisa degli sprechi. La smart bathroom è sempre più attuale: sono realtà i sistemi di attivazione e riconoscimento vocale che riscaldano le sedute dei sanitari, che si collegano a dispositivi inseriti nei sanitari per analisi mediche il cui risultato appare direttamente sullo schermo del cellulare, che regolano automaticamente il flusso dell'acqua e la quantità di luce o di musica nella stanza; vasche da bagno che si riempiono da sole quando ricevono un input dallo smartphone, portando l'acqua al livello e alla temperatura ideali per evitare sprechi.

Salone, ma non solo: la Milano Design Week

E se l’appuntamento con il Salone del Mobile di Milano, sarà, come sempre, il più importante momento di business del settore e l'occasione per tutta la filiera del legno-arredo di mostrare la qualità della sua produzione, sarà anche l’occasione per creativi, imprenditori, giornalisti, intellettuali, designer, cultori del bello, studenti e persone comuni di vivere in modo diverso la città.

Da lunedì 15 inizia infatti anche la Settimana del design con i suoi eventi del Fuorisalone organizzati negli show room, negli studi di architettura e design, nelle gallerie d’arte, nei palazzi storici, ma anche in location industriali e in luoghi normalmente inaccessibili. Le installazioni – che propongono una riflessione sul tema Materia Natura - sono distribuite in tutta la città ma idealmente raggruppate in distretti e zone. Sono 18 i quartieri coinvolti. Dagli storici: Brera, 5Vie, Tortona, Durini, Isola, Statale, ai nuovi come il Monumentale, Sarpi, Nolo e la Bovisa, per un totale di oltre 1300 eventi. Una settimana importante per Milano con 220 milioni di euro di indotto (nel 2023) e 300mila visitatori.

Tra le novità di quest’anno, spazio alla musica, con ExMacello Fuorisalone Festival, nei suggestivi spazi industriali di Viale Molise; l’Installazione di Baranzate Ateliers nel monumentale edificio anni ’50 in via Gaudenzio Fantoli 16/3; l’installazione “Transitions”, di Stark, nella Sala dei Pilastri del Castello Sforzesco e la proposta di Design Variations sulla Darsena.

Alcova, che stupisce ogni anno con le sue locations, propone gli spazi di Villa Borsani e Villa Bagatti Valsecchi a Varedo.

The Glitch Camp powered by IED, sarà invece un campeggio urbano allestito, grazie alla collaborazione con il Comune di Milano e Milanosport S.p.A., negli spazi del Centro Sportivo “Enrico Cappelli Savorelli” per accogliere gratuitamente la community di studenti e giovani designer da tutto il mondo in arrivo per la Design Week.

Come, dove quando

Salone Internazionale del mobile da martedì 16 aprile fino a domenica 21, Polo fieristico Milano Rho.

Ingresso per gli operatori del settore tutti i giorni dalle 930 alle 1830, sabato e domenica anche per il pubblico; ingresso per studenti da venerdì 19 a domenica 21.

I biglietti sono acquistabili on line, in prevendita a prezzo ridotto (ma solo fino alle 23.59 di venerdì 12 aprile), o direttamente in fiera.

Per gli operatori del settore è previsto un biglietto unico della validità di 6 giorni, (da 50 euro in prevendita). Per il pubblico biglietti per 1 giorno a partire da 40 euro. Per gli studenti prezzo speciale a partire da 15 euro.

Il Salone Satellite è aperto al pubblico con ingresso gratuito da Cargo 3.

Tutte le informazioni su: www.salone.milano.it; www.fuorisalone.it