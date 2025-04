Il convento delle Norbertine - K.Koren

Inizio il mio viaggio in Polonia con grande entusiasmo, alla scoperta del tratto polacco della Romea Strata. La mia avventura comincia davanti al primo “cippo” che segna l'inizio di questo antico percorso di pellegrinaggio nella provincia di Walbrom. Franek Mroz, la mia guida locale, mi illustra con orgoglio questo segno che troveremo più e più volte durante la giornata. Un quadrato marrone con il logo del cammino e lo stemma dell’amministrazione locale. Il sentiero si snoda attraverso quello che i locali chiamano foresta, ma che in realtà è più simile a un altopiano caratterizzato da un terreno sorprendentemente sabbioso. Magnifici faggi, conosciuti in polacco come "buków", si innalzano maestosi verso il cielo, creando una sorta di cattedrale naturale sopra il cammino. Osservo con interesse come il paesaggio racconti una storia di transizione ecologica, con la terra sabbiosa che gradualmente cede il passo a un terreno più boscoso.

Proseguendo, raggiungo un lago nelle vicinanze che è stato oggetto di un impressionante progetto di riqualificazione da parte del comune. Quest'area, un tempo trascurata, è stata trasformata in un'oasi ricreativa per la pesca, il nordic walking e le escursioni lungo la Romea Strata. Durante la mia visita ho l'opportunità di incontrare il sindaco Radosław Kuś, che mi parla con passione del turismo lento e della fruizione responsabile del territorio. La sua visione si allinea perfettamente con l'approccio del pellegrino e mi confida che non vede l’ora di avere un po’ di statistiche alla mano per poter fare una comunicazione mirata alla comunità.

Nel centro del comune si erge una caratteristica chiesa in legno scuro, quasi nero – un elemento architettonico tipico di questa regione. La struttura è il risultato del lascito di un sacerdote, che ha previsto anche disposizioni per un ostello per pellegrini (albergue). La Chiesa dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria risale al 1636 e mostra una straordinaria maestria artigiana nella sua costruzione in quercia e pino, rappresentando secoli di tradizione locale nella lavorazione del legno.

Il mio cammino continua verso quello che si rivelerà un profondo momento spirituale del mio pellegrinaggio: il convento delle Norbertine, dove le suore di clausura mantengono una tradizione contemplativa secolare. Il convento offre un albergue in un edificio adiacente per i pellegrini, creando un significativo collegamento tra chi intraprende un viaggio fisico e chi segue un percorso spirituale. Qui incontro Suor Angelika, una monaca norbertina di Zimbramowice che vive in clausura da 32 anni. Mi confida che in tutta la sua vita è uscita solo due volte, entrambe per visite ospedaliere. Con disarmante sincerità, mi rivela la sua paura del ritmo del mondo esterno, che trova incomprensibile. Prima della nostra conversazione, ci fa passare attraverso una piccola porta di ferro delle fette di torta fatta in casa, insieme a caffè e tè offerti generosamente. Suor Angelika riflette con profondità sul contrasto tra la ricerca di Dio attraverso il pellegrinaggio a piedi e la vita claustrale. Sottolinea che ogni persona ha il proprio posto e scopo nel mondo. Sia lo stile di vita attivo che quello contemplativo, suggerisce, racchiudono potenziale per un profondo amore e connessione divina. Osserva che i pellegrini possono trovare Dio sulla strada – proprio come Gesù stesso viaggiava, insegnava e pregava durante la notte. Mentre i pellegrini possono avvicinare gli altri al Cuore Divino, le persone in clausura adempiono al loro scopo attraverso la preghiera costante per gli altri. Articola magnificamente l'importanza di bilanciare attività (Marta) e contemplazione (Maria) per abbracciare pienamente la presenza divina. Grazie agli strumenti di intelligenza artificiale posso seguire il suo discorso tradotto in italiano simultaneamente ed immagino quanto questo a lei risulti un approccio “spaventoso”.

La mia giornata si conclude con una passeggiata nel centro storico di Cracovia, uno dei primi luoghi al mondo a ricevere la designazione di Patrimonio dell’Umanità. Il centro città si dispiega come un museo a cielo aperto, con architettura stupefacente ad ogni angolo. Tra innumerevoli meraviglie, scelgo di visitare la Chiesa di San Floriano, che conserva le reliquie del santo omonimo e attualmente serve come una delle chiese giubilari della Polonia. Con l'avvicinarsi della sera, cerco un'autentica cucina locale, optando per un ristorante dove il polacco domina le conversazioni – un indicatore affidabile di autenticità culinaria. Assaporo i tradizionali pierogi, dei deliziosi ravioli ripieni. Sebbene paragonarli ai ravioli potrebbe costituire un'eresia culturale di traduzione, la loro confortante forma a tasca ripiena di vari ingredienti saporiti offre la perfetta conclusione al mio primo giorno sulla Romea Strata polacca.

(7/Continua)