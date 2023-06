Opificio Italiacamp, laboratorio - Foto Italiacamp

Fino al 2022 sede dello storico marmificio Ditta Medici, ora gli stabilimenti di via dei Papareschi, a Roma, diventeranno un centro polivalente. A recuperare gli spazi, con un'operazione di 5 milioni di euro tra vendita e ristrutturazione, è Italiacamp, impact organization che promuove progetti a impatto sociale. L'attività di ristrutturazione durerà da giugno 2023 fino all'autunno 2024 e porterà alla luce l'Opificio Italiacamp, un luogo di rigenerazione urbana con l'obiettivo di creare impatto sociale e incidere positivamente sul territorio e la comunità.

Ruolo focale nell'operazione immobiliare, realizzata lo scorso dicembre, ha giocato la valorizzazione della storia del luogo e il recupero della struttura originaria dell'Opificio, non alterando la forma esterna nonché gessi, pavimenti e alcune murature in marmo pregiato. Presenti al suo interno calchi di stemmi di Papi, la balaustra (copia o originale) della Pietà di Michelangelo - rimossa quando è stata deturpata nel 1972 dal geologo australiano Laszlo Toth a colpi di martello - e un imponente blocco di marmo africano.

Opificio Italiacamp, esterno e carroponte - Foto Italiacamp

Il progetto di Italiacamp

L'Opificio Italiacamp sorgerà tra via dei Papareschi e via Luigi Pierantoni, nel distretto ex industriale fra Marconi e Ostiense. Il progetto è al centro dell'area tra Viale Marconi e Lungotevere Gassman, tra il Ponte di Ferro e il Teatro India, di fronte al Gazometro. Un restauro conservativo e di rifunzionalizzazione degli spazi servirà, perciò, alla rigenerazione urbana dell'intera area. Così Italiacamp apre nella Capitale la «scuola dell'umano», un sito dedicato alle attività di empowerment, impatto, innovazione e un luogo di lavoro aperto e flessibile, come ha raccontato l'amministratore delegato, Fabrizio Sammarco.

Il primo contatto è avvenuto con Priscilla Grazioli Medici, una delle più alte rappresentanti delle famiglie marmorali, «corteggiata da tutti gli immobiliaristi ma non voleva vendere il sito per un'attività commerciale», ha rivelato l'ad di Italiacamp. Ma con la scuola dell'umano, invece, «l'abbiamo conquistata».

Opificio Italiacamp, sala 1 - Foto Italiacamp

Sarà una scuola «stagionale», con lezioni all'aperto e in aula. Tra i corsi, anticipa Sammarco, ce ne sarà uno «sull'economia delle api», perché «salvaguardare le api vuol dire salvaguardare il luogo e l'umanità». Percorsi frequentabili da «persone di età e esperienze diverse». Un altro corso, continua l'ad, sarà «sull'importanza del lievito madre». Non la classica scuola di formazione, quindi, ma «a tenere i corsi ci saranno professionisti» e le aule avranno una «capienza di 15 - 25 persone». Prevista anche un'area ristoro all'interno dell'Opificio e ci sarà spazio anche per eventi che seguano i percorsi formativi.

Opificio Italiacamp, galleria - Foto Italiacamp

La storia dell'Opificio Ditta Medici

Gli spazi dell'Opificio Ditta Medici sono stati costruiti nel 1907 e fino al 1928 hanno ospitato l'asilo per i figli degli operai della Mira Lanza, azienda di detersivi e candele, il refettorio e l'infermeria. Dal 1929 al 2022, sono diventati Opificio della Ditta Medici, che operava già da 200 anni in Vaticano, ospitando laboratorio, magazzino e spazio espositivo. Al suo interno imponenti blocchi di marmo sono stati lavorati per opere e restauri di chiese e di musei, palazzi di governo e organizzazioni internazionali. Tra queste le pavimentazioni della Basilica di San Pietro, della Cappella Sistina e della Galleria dei Candelabri. Le ristrutturazioni della Basilica di San Paolo e della Chiesa del Gesù. Poi le sale del Quirinale e i lavori per Camera e Senato, fino al restauro dei busti della passeggiata del Pincio. Ma anche le cattedrali di Westminster a Londra, Saint Patrick a New York e il Museo Getty di Malibu.