Pubblichiamo di seguito un appello-denuncia, sottoscritto da giornalisti, scrittori, docenti universitari ed esponenti del mondo delle professioni, sulla discriminazione delle persone Rom, Sinti e Caminanti, in particolare nella città di Roma.



Questo è un appello sotto il quale vorremmo raccogliere molte firme per dire basta alla vergogna contro Rom, Sinti e Caminanti e liberare le città da pregiudizi ed eterne persecuzioni e soprattutto dall’abisso di un nuovo apartheid. "Apartheid" è una parola terribile: indica un sistema di esclusione e dominio codificato in leggi. Ma esiste un apartheid non scritto, perciò ancora più terribile. Perché si nega, non si vede.



La Costituzione, le leggi, vietano il razzismo, perciò ci indigniamo giustamente per i rigurgiti di antisemitismo, o quando il diritto di asilo viene ignorato. Ma chi si indigna, nei media, tra gli intellettuali, nella politica, se si pratica un ferreo apartheid nei confronti di Rom, Sinti e Caminanti? E quante calunnie, quanti pregiudizi, azioni discriminatorie, sottrazioni di bambini alle loro famiglie saranno necessari perché ci si renda conto che nel nostro Paese c’è una minoranza sistematicamente discriminata e perseguitata? Che per andare a scuola i bambini faticano il doppio degli altri? Ma chi li vede come scolari? Chi li ascolta? E chi sa quanti bambini rom e sinti che pure sono inseriti a scuola e vogliono frequentare si trovano senza libri e materiale scolastico perché i genitori spesso non hanno neanche i soldi per garantire il mangiare?

«Quante calunnie e sottrazioni di bambini alle loro famiglie saranno necessari perché ci si renda conto che nel nostro Paese persiste una sistematica persecuzione?»

Pier Paolo Pasolini ha scritto: «Noi intellettuali tendiamo sempre a identificare la "cultura" con la nostra cultura: quindi la morale con la nostra morale e l’ideologia con la nostra ideologia. Questo significa che esprimiamo un certo insopprimibile razzismo verso coloro che vivono, appunto, un’altra cultura». E la senatrice Liliana Segre: «L’indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l’apatia morale di chi si volta dall’altra parte: succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo».

Ecco perché vorremmo che firmassero tutti coloro che intendono impegnarsi per riscattare Roma e tutti i suoi abitanti. Per renderla una città migliore.



I primi firmatari:



Edith Bruck, scrittrice; Marco Tarquinio, direttore di Avvenire; Luigi Manconi, A Buon diritto; Marco Impagliazzo, docente universitario e presidente Comunità di Sant’Egidio; Goffredo Fofi, saggista; Luigi Ciotti, Libera; Adriano Sofri, scrittore e opinionista; Gad Lerner, giornalista; Domenico Starnone, scrittore; Veronica Pivetti, attrice; Alex Zanotelli, missionario comboniano; Tomaso Montanari, storico dell’arte e rettore dell’Università per stranieri di Siena; Marco Revelli, sociologo, storico, saggista; Mimmo Calopresti, regista; Luigi Ferrajoli, giurista, docente universitario; Andrea Segre, regista; Haidi Gaggio, Associazione Carlo Giuliani; Moni Ovadia, attore; Tommaso Di Francesco, condirettore del Manifesto; Roberto Budini, Associazione Città Invisibile; Alessia Scacchi, docente università di Roma; Elena De Filippo, presidente cooperativa Dedalus; Andrea Billau, giornalista; Patrizia Sentinelli, già viceministra degli Esteri, Associazione Altramente; Paolo Ciofi, economista e saggista; Maria Delfina Bonada, giornalista; Gigliola Cultrera, scrittrice; Rita Maglietta, pensionata; Pasqualina Napoletano, già parlamentare europea; Gilberto Pierazzuoli, insegnante; Lorenzo Guadagnucci, giornalista; Andrea Morniroli, Forum diseguaglianze e diversità; Luisa Morgantini, presidente Assopace Palestina, già vicepresidente Parlamento europeo; Alessandra Mecozzi, Associazione Cultura è libertà; Aldo Tortorella, Associazione Ars; Maria del Rosario Uribe Mallarino, docente; Maura Cossutta, presidente Casa internazionale delle donne di Roma; Roberto Musacchio, già parlamentare europeo, Transform; Pierluigi Sullo, giornalista e scrittore; Vincenzo Vita, presidente Associazione Ars; Daniele Lorenzi, presidente Arci; Laura Storti, psicoterapeuta, psicoanalista, Ilaria Bracaglia, dottoranda Università di Pisa; Ilaria Agostini, ricercatrice Università di Bologna; Giulia Minoli, produttrice; Silvia Acquistapace, Associazione Nonna Roma; Vincenzo Naso, direttore Cirps; Simonetta Lombardo, giornalista; Marco Onado, economista professore emerito Università Bocconi; Pietro Modiano, economista; Franca Raponi, insegnante; Rossella Marchini, architetta; Bengasi Battisti, medico; Sergio Sinigaglia, giornalista; Ornella De Zordo, Per un’Altra Città; Grazia Longoni, Casa delle donne di Milano; Loris Campetti, giornalista; Gabriele Polo, giornalista; Lea Melandri, scrittrice; Giovanna Boursier, giornalista; Enrico Pugliese, sociologo e accademico; Eliana Bouchard, scrittrice; Simona Bonsignori, editrice; Arturo Salerni, avvocato; Adriana Buffardi, insegnante e ricercatrice, tra le fondatrici del sindacato scuola nella Cgil, già Assessore regionale in Campania; Ida Dominjanni, giornalista; Angela Ronga, Casa Internazionale delle donne di Roma; Bianca Pomeranzi, esperta del Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione delle discriminazioni contro le donne; Maria Rosa Cutrufelli, scrittrice; Alessandro Portelli, accademico, anglista, critico musicale; Adriana Nannicini, sociologa, fondatrice Centro studi del presente Università di Milano; Giovanni Russo Spena, politico, accademico; Alessandra Rocco, insegnante; Sandro Medici, giornalista e scrittore; Francesca Koch, docente, già presidente della Casa Internazionale delle donne; Gessica Barrazzo, docente; Giansandro Merli, giornalista; Renza Sasso, Comitato per la democrazia costituzionale; Maria Luisa Boccia, docente universitaria, filosofa; Susanna Camusso, sindacalista Cgil; Paolo Berdini, urbanista; Eleonora Di Maggio, sociologa; Laura Pettini, produttrice cinetelevisiva; Marco Brazzoduro, Associazione Cittadinanza e minoranze; Nino Lisi, Associazione Cittadinanza e Minoranze; Ornella De Zordo, Per Un’altra città; Anita Sonego, e gruppo Interculture della Casa delle Donne di Milano, Alessandra Carmen Rocco, docente; Letizia Del Bubba, scrittrice; Anna Migotto, giornalista e film-maker; Gabriella Bernieri, Assopace Palestina; Elena Giuliani, Comitato piazza Carlo Giuliani; Susanna Campisi, biologa; Gianni Usai, pescatore; Peppino Coscione, Comunità cristiana di base Oregina di Genova; Comunità di base di San Paolo; Laura Corradi, docente Università della Calabria; Adriana Spera, tra i fondatori di Usi ricerca; Rossana Dettori, segretaria nazionale Cgil; Rete Romana Palestina; Fedele Usai, manager; Anna Farkas, curatrice editoriale; Loretta Mussi, Articolo 21; Luisa Barba, ricercatrice Cnr; Paolo Cacciari, giornalista, ambientalista; Francesca Singer, pubblicitaria; Marina Caggia, Associazione Cittadinanza e Minoranze; Livio Pepino, magistrato; Sergio Falcone, poeta; Grazia Longoni, Casa delle donne di Milano; Sigrid Kreidler, psicoanalista; Pierluigi Cassano, regista teatrale; Anna Pizzo, giornalista; Cristina Mattiello, insegnante; Marcella Delle Donne, docente universitaria, Laura Fersini, insegnante, volontaria Rebibbia femminile; Lorenzo Palaia, ricercatore; Marco Bersani, Attac; Alessandra Pugliese, giornalista; Susanna Sinigaglia, Ebrei contro l’occupazione; Chiara Sasso, Rete dei Comuni solidali; Mimmo Rizzuti, Rete dei Comuni solidali, Riace non si arresta; Luisa Laurelli, assessore Municipio IX Roma.

