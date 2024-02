L'ingresso del Cpr di Ponte Galeria - Ansa

La disperazione che spinge un giovane a togliersi la vita. E da lì la rivolta dei compagni di permanenza nel Cpr alla periferia della Capitale. Sono quattordici al momento gli arresti per i disordini di domenica nel Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Ponte Galeria a Roma. La protesta è scoppiata appunto dopo il suicidio all'alba di un ragazzo di 22 anni, ospite della struttura. Nelle rivolte sono stati lanciati sassi contro il personale e i partecipanti hanno tentato di incendiare un'auto. Nei disordini, inoltre, sono rimasti feriti due carabinieri e un militare dell'Esercito.

Per la morte del giovane, che sabato ha lasciato una scritta in francese sul muro vicino al luogo del sucidio chiedendo di riportare il suo corpo in Africa alla madre, la procura di Roma ha avviato una indagine per istigazione al suicidio in relazione alla morte di un cittadino della Guinea. In base a quanto ricostruito il giovane, che era arrivato nel Cpr dalla Sicilia da pochi giorni, si è suicidato impiccandosi con un lenzuolo. Maggiori risposte arriveranno dall’autpsia. Gli inquirenti acquisiranno le telecamere di videosorveglianza presenti all'interno del Centro, oltre al messaggio lasciato dal ragazzo prima di uccidersi.