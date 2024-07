Cella di un carcere - Ryan McGrady

COMMENTA E CONDIVIDI













Nel corso della notte, poco prima delle ore 3, un detenuto nel carcere di Gorizia ha appiccato il fuoco ai materassi all'interno della sua cella. Gli agenti della polizia penitenziaria, accortisi dell'incendio, hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco del comando locale che sono intervenuti con gli estintori in pochi minuti. Tuttavia in un'ala della casa circondariale si è addensato un fumo acre che ha provocato alcuni malori tra i presenti. Una decina di persone, tra detenuti e agenti di polizia, sono state portate in ospedale per intossicazione. Nessuno è in gravi condizioni.



I vigili del fuoco, dopo aver definitivamente spento le fiamme, hanno verificato che il livello di monossido nell'aria non fosse alto. La situazione nel corso della notte è andata progressivamente normalizzandosi.

Proprio ieri, lunedì 22, la deputata del PD Debora Serracchiani, già presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, a seguito di una visita ispettiva al carcere di Gorizia, aveva parlato di «una situazione di sovraffollamento a fronte di posti praticamente raddoppiati rispetto a quelli regolamentari». «Questa è una struttura molto delicata - aveva aggiunto - ci sono anche i cosiddetti "detenuti protetti". La gestione è complessa».



E stamattina Antigone Onlus, associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale, ha presentato a Roma un dossier aggiornato da cui emerge che il tasso di affollamento reale del sistema penitenziario è a quota 130,6% e sono circa 14mila le persone in più rispetto ai posti letto regolamentari. In 56 istituti il tasso di affollamento è superiore al 150% e sono ben 8 quelli in cui è superiore al 190%. Si tratta di Milano San Vittore maschile (227,3%), Brescia Canton Monbello (207,1%), Foggia (199,7%), Taranto (194,4%), Potenza (192,3%), Busto Arsizio (192,1%), Como (191,6%) e Milano San Vittore femminile (190,7%). Solo 38 gli istituti non sovraffollati.



I suicidi avvenuti in carcere dall'inizio dell'anno sono 58, 9 solo nel mese di luglio.