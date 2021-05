Fotogramma

Da oggi, lunedì 17 maggio, tutte le regioni d’Italia sono in zona gialla tranne la Valle d’Aosta, confermata in zona arancione. Ma in diversi comuni del Paese permane la zona rossa istituita con ordinanze locali.

Sardegna e Sicilia sono le ultime due regioni, in ordine temporale, che hanno lasciato la zona arancione e diventano zone gialle. La Sardegna, con un Rt a 0.7, è la regione italiana con l'indice di trasmissibilità del Covid più basso d'Italia. E' quanto è emerso dall’ultimo monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute utilizzato dalla cabina di regia per i cambi di colore. Non solo, l'Isola ha di nuovo numeri da zona bianca: ha una classificazione di rischio basso, con un'incidenza di 41 casi per 100mila abitanti, dato più basso d'Italia insieme al Molise, e una percentuale di positività del 2,3%. La Valle d’Aosta rimane arancione nonostante il governatore Erik Lavevaz avesse chiesto con una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza il passaggio in zona gialla, elencando una serie di dati, a suo dire, esplicativi del miglioramento della situazione epidemiologica nella regione.

Nonostante il miglioramento del quadro epidemiologico in tutta Italia, in alcune micro-aree continuano a registrarsi dati preoccupanti, che spingono gli amministratori locali all’istituzione di zone rosse locali.



Nel pomeriggio il dibattito sulle riaperture si trasferirà dai social alla cabina di regia del governo incentrata sulle misure anti-Covid. Seguirà anche il confronto Governo-Regioni. Si conferma la linea scelta dal premier Mario Draghi di non entrare nelle dinamiche e nelle polemiche dei partiti, a cominciare da quella sull'orizzonte delle riforme, e proseguire

con programma e priorità del Paese. Tra queste, appunto, c'è proprio la programmazione della ripartenza, sempre in base ai dati epidemiologici che ora, in effetti, fanno ben sperare. Palazzo Chigi non prevede un "liberi tutti" mentre, resta, invece, la previsione di un sostegno economico per chi soffre le conseguenze della stretta imposta dalla pandemia. In questo caso si guarda al decreto legge Imprese, atteso sul tavolo del Consiglio dei ministri per mercoledì.