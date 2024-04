Il governatore uscente Vito Bardi - Ansa

Pezzo in aggiornamento

Urne chiuse in Basilicata, dove gli elettori sono chiamati a votare il presidente della Regione. Sono tre i candidati: il governatore uscente Vito Bardi, sostenuto dal centrodestra, Piero Marrese per il centrosinistra ed Eustachio Follia per Volt. Niente voto disgiunto e non è previsto neanche il ballottaggio: chi prende più voti avrà la presidenza.





16:40 - «Attendiamo i risultati consolidati, ma speriamo che trovino conferma le prime indicazioni sul successo del presidente Bardi e del centrodestra in Basilicata. Se così sarà, vorrà dire che bene ha fatto Forza Italia nel proporre la conferma del presidente e l'allargamento della coalizione. Siamo il perno dell'alleanza. Della sinistra che dall'Aquila a Potenza doveva passare da un trionfo all'altro, per poi abbattere il governo con spallata nulla diremo comprendendo la difficile condizione di piddini e grillini». Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia.





16:15 - Anche la ministra delle Riforme, Elisabetta Alberti Casellati (coordinatrice regionale di Fi), è a Potenza e sta seguendo lo spoglio assieme allo stato maggiore del partito.





16:00 - Stando ai dati diffusi dal Viminale, l'affluenza definitiva relativa alle 682 sezioni presenti in Regione è del 49,80%. Alle regionali del 2019 era stata del 53,52%, ma 5 anni fa si votò in un unico giorno. Per quanto riguarda le province, in quella di Potenza ha votato il 47,92% degli aventi diritto, in quella di Matera il 54,08%. Nelle due città capoluogo a Potenza l'affluenza ha raggiunto il 63,28%, mentre nella città di Matera il 55,60%.





15:45 - Dopo i primi dati in arrivo dagli istant poll c'è grande entusiasmo nel comitato elettorale di Bardi, che sta seguendo lo spoglio assieme alla sua famiglia e ai collaboratori più stretti. Silenzio, invece, dallo staff di Marrese, atteso nel suo quartier generale tra circa un'ora.







15:30 - Stando a i dati del primo istant poll diramato da Yoodata per Telenorba, Vito Bardi (centrodestra) è dato tra il 53% e il 57% (totale coalizione centrodestra 53/57), Piero Marrese (centrosinistra+M5s) tra il 41% e il 45% (coalizione 41/45), mentre Eustachio Follia (Volt) tra l'1% e il 3%. Per quanto riguarda le liste, Fdi è data in testa con il 23%-27%, il Pd è al 15%-19%, Fi al 12%-16% e la Lega al 4%-8%. L'affluenza parziale al 49,79% quando sono state scrutinate 397 sezioni su 682. «Bardi è stato candidato alla presidenza della regione Basilicata da Forza Italia. E la sua appartenenza ha permesso di aggregare nella coalizione, che lo sostiene anche altre forze moderate: Azione con la propria lista e Italia viva con candidati nella lista civica dello stesso governatore uscente», commenta Paolo Barelli, capogruppo di Fi alla Camera, in arrivo da Roma a Potenza per seguire lo spoglio.







