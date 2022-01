COMMENTA E CONDIVIDI













Doveva andare in onda martedì nelle edizioni delle 14 dei tg regionali della Rai, ma i vertici di Viale Mazzini hanno bloccato la messa in onda del video-comunicato sindacale in cui l’Usigrai denunciava per l’ennesima volta il taglio dell’edizione notturna dei tg regionali, decisa dall’ad Carlo Fuortes.

Contro questa decisione ieri il sindacato interno dei giornalisti Rai ha tenuto una conferenza stampa. «Quella della Rai è un’azione inappropriata che ci lascia stupiti per la sua arroganza – ha detto il segretario Usigrai Daniele Macheda –. Questo vertice Rai non intende avere corrette relazioni sindacali».

«Questo è un incontro raro perché siamo tutti insieme, Ordine dei giornalisti, Ordine del Lazio, Fnsi, Usigrai e Stampa Romana – ha aggiunto il presidente dell’Fnsi, Beppe Giulietti –. L’ad Rai è riuscito a metterci tutti insieme, questa vicenda non riguarda solo la tv pubblica. Nella storia non è mai accaduto nulla di simile, nemmeno nelle peggiori lottizzazioni. Pensare di poter calpestare i diritti sindacali alla Rai è gravissimo, può accadere a chiunque anche fuori».