COMMENTA E CONDIVIDI













La cronaca ora per ora del quinto giorno di voto per l'elezione del presidente della Repubblica e il racconto delle strategie a margine tra i leader dei partiti. La chiama si inizierà alle 11.

ORE 10:45 - Il Pd risponde subito al nome di Casellati rbadendo il proprio “no”. A farlo, in un tweet pubblicato ieri sera, è il vicesegretario dei dem, Peppe Provenzano, rilanciando il post dell'altro ieri di Enrico Letta: «Proporre la candidatura della seconda carica dello Stato, insieme all'opposizione, contro i propri alleati di governo sarebbe un'operazione mai vista nella storia del Quirinale. Assurda e incomprensibile. Rappresenterebbe, in sintesi, il modo più diretto per far saltare tutto».

ORE 10:30 - Dal vertice del centrodestra di ieri sera (poi ripreso in mattinata) rispunta il nome di Elisabetta Casellati. La coalizione proverà a misurarsi in Aula sulla seconda carica dello Stato, dopo aver discusso, pare, anche l'opzione Carlo Nordio, poi abbandonata. Una prova muscolare alla quale l'asse Pd-M5s-Leu risponderà probabilmente con la scheda bianca, visto che il fronte progressista non ha ancora un nome condiviso da spendere. Per Giorgia Meloni si tratta di una «candidatura meno politicizzata e più istituzionale», una scelta di fronte alla quale i «veti sarebbero incomprensibili».

Intanto l'idea di un conclave tra i leader dei maggiori partiti è sempre più lontana ma oggi, a seguito delle richieste arrivate da più parti dell'emiciclo, si voterà due volte.