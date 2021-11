COMMENTA E CONDIVIDI













Allarme a Pozzallo. Cinque imbarcazioni sono intervenute per soccorrere un peschereccio con a bordo circa 400 migranti rimasto incagliato in una secca a 50 metri dalla scogliera frangiflutti del molo di levante del porto di Pozzallo, in Sicilia. I soccorsi sono resi difficoltosi dal mare agitato e dal forte vento.

L'imbarcazione appare al momento stabile, ma a bordo, secondo una stima delle autorità, vi sarebbero almeno 400 persone, fra cui molte donne e bambini. Tutte le imbarcazioni del contingente navale militare di stanza sono in mare per dare assistenza.



Intanto la nave Ong Ocean Viking con a bordo 306 persone è ancora in attesa di un porto. Mentre proseguono gli sbarchi a Lampedusa e i respingimenti in Libia, dove nelle ultime ore sono stati intercettati in mare e riportati a terra decine di migranti.