Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e l’ambasciatore Usa presso le agenzie Onu a Roma, Jeffrey Prescott, durante la Festa dell’Indipendenza americana a villa Taverna. - Ansa

«Con la ministra Eugenia Roccella ho firmato la nomina di un inviato speciale per la lotta al traffico degli esseri umani». E' l'annuncio a sorpresa fatto dal vicepremier e ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, intervenendo in apertura dei festeggiamenti per la festa dell'Indipendenza Usa alla residenza di villa Taverna, a Roma.

II ruolo di inviato speciale è stato affidato a Stefano Pizzicannella. Dirigente alla presidenza del Consiglio specializzato in protezione civile, Pizzicannella è laureato in Scienze Politiche con specializzazione in diritto ed economia dell'Unione Europea.