Maltempo a Milano - Ansa

Dopo giornate di sole e caldo afoso, il maltempo è tornato, portando con sé disagi e pericoli. In Piemonte, un uomo è stato travolto dalla piena del torrente Orco, a Feletto, e i vigili del fuoco hanno avviato immediatamente le ricerche per ritrovarlo. Il Nord Italia è stato colpito duramente, dalla Liguria al Veneto, senza risparmiare Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con allagamenti e crolli che hanno messo sotto pressione infrastrutture e cittadini.

A Milano, il Lambro e il Seveso sono sorvegliati speciali, e la Protezione Civile ha invitato i cittadini a rimanere in casa. Numerose strade sono state chiuse al traffico a causa degli allagamenti, mentre il transito ferroviario ha subito forti ritardi. La stazione metropolitana di Famagosta è stata sommersa dall'acqua, portando alla chiusura del tratto della linea M2 in direzione Assago. L’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano ha avvertito la città sull’intensificarsi delle piogge: “In sei ore sono caduti oltre 100 millimetri di pioggia.” Per la prima volta, Radio Popolare ha interrotto le sue trasmissioni.

In Liguria, la situazione è altrettanto critica. Frane e cedimenti hanno compromesso la viabilità e, a Genova, raffiche di vento fino a 100 km/h hanno abbattuto alberi e rami. Ad Albenga, le strade sono state completamente sommerse dall'acqua, impedendo ai residenti di uscire di casa.

In Val di Susa, l’esondazione del rio Gerardo ha provocato il crollo di due ponti, isolando oltre cinquanta persone, che sono state rapidamente soccorse dai vigili del fuoco. Il Soccorso Alpino ha anche evacuato un rifugio a Bardonecchia, rimasto isolato a causa di una frana. Nelle valli, i fiumi sono al limite dell’esondazione e Arpa Piemonte ha emesso un'allerta rossa nelle zone comprese tra Macugnaga e Verbania.