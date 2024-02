Il vicepremier Salvini con il ministro dell'Interno Piantedosi - ANSA

Ora la distanza è profonda. Ora il solco scavato dagli scontri di piazza di Pisa e di Firenze è netto. Da una parte c'è il Colle, dall'altra il governo. Ricostruiamo. Atto uno: Mattarella "richiama" Piantedosi: l'autorevolezza non si misura sui manganelli, usarli contro i ragazzi è un fallimento. Atto due: l'iniziativa del capo dello Stato e le parole sugli scontri erano state anticipate dallo stesso Mattarella in una telefonata a Giorgia Meloni. Atto tre: il ministro dell'Interno Piantedosi sembra capire lo sdegno del capo dello Stato, ma Meloni e Salvini meno. È il vicepremier della Lega il più diretto. E dopo aver ribadito per ben tre volte che le parole del presidente Mattarella «si leggono e non si commentano», sferra il primo vero affondo: «Poliziotti e carabinieri sono quotidianamente vittime di violenza fisica e verbale. Anche in quella piazza... Chi mette le mani addosso a un poliziotto o a un carabiniere è un delinquente». Ore dopo ore la tensione sale. Meloni non parla, ma nei colloqui più privati con i suoi più stretti collaboratori a cominciare da Mantovano e Fazzolari conferma che il governo è dalla parte della polizia senza nessun tentennamento. Scena e retroscena si accavallano. Le opposizioni "cavalcano" lo scontro e il Pd chiede che, a questo punto, sia direttamente la premier Giorgia Meloni a riferire in Aula su quanto avvenuto. E Elly Schlein è tra le prime a chiamare in causa direttamente la premier Giorgia Meloni: «Sta dimostrando di non avere alcun senso delle istituzioni. La smetta di nascondersi dietro i suoi ministri e venga a riferire su quanto é accaduto direttamente in Parlamento».

Sono ore complicate per Piantedosi. Il ministro dell'Interno sia pubblicamente sia nei vertici più privati ripete la stessa linea: sempre pronto a confronti «sereni e costruttivi» su quanto avvenuto, ma «non pregiudizialmente orientati a screditare l'azione del governo o delle forze di polizia». Oggi il ministro si confronterà con i sindacati sulla gestione di piazze e cortei. E anche qui la linea è netta: far camminare parallelamente il diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero anche in dissenso con la necessaria tutela di ordine e sicurezza pubblica altrettanto costituzionalmente da assicurare. Poi il confronto si sposterà in Consiglio dei ministri. È un confronto largo. Che investe tutto il governo. E coinvolge il Quirinale. La preoccupazione è reale. E non è solo legata ai cortesi di queste ore. C'è un G7 a guida italiana. C'è un summit a giugno in Puglia che concluderà il semestre di presidenza italiano e in quell'occasione sono possibili in diverse città italiane cortei e manifestazioni di dissenso anche a carattere internazionale. Piantedosi ha un quadro sempre più chiaro. Ora ci sarà il confronto nel governo per definire una linea chiara. E solo dopo Meloni spiegherà con precisione la linea del governo.