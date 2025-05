COMMENTA E CONDIVIDI













Un neurostimolatore midollare, e un programma di riabilitazione, hanno consentito ad un paziente con una grave lesione al cono midollare, di tornare a camminare. È quanto sono riusciti a fare medici, fisioterapisti e ricercatori dell’Irccs Ospedale San Raffaele e dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano assieme ai bioingegneri della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, coordinati dal professor Silvestro Micera, dimostrando l'efficacia della procedura per la prima volta al mondo. Il paziente, 33 anni, è stato colpito quattro anni fa da una lesione midollare a livello toracico basso (T11–T12) a causa di un incidente, che gli ha causato una paralisi degli arti inferiori, dovuta al danno del sistema nervoso sia centrale sia periferico, compromettendo la sua capacità di movimento. Lesioni di questo tipo rappresentano oltre il 50% dei casi di lesioni del midollo. Nonostante due cicli di riabilitazione, non solo non era più in grado di camminare ma neanche di stare in piedi.

Il paziente alla Wings for life world run - Ufficio stampa San Raffaele

Il neurostimolatore, impiantato chirurgicamente nello spazio epidurale con 32 elettrodi, e una riabilitazione personalizzata hanno migliorato significativamente forza muscolare, deambulazione, controllo motorio. Nel tempo, spiega una nota dei sanitari, l’uomo ha gradualmente ridotto il supporto necessario per camminare: da esercizi su tapis roulant con scarico del peso corporeo, è passato a camminare con l’ausilio di un deambulatore e tutori. Alla dimissione, era già in grado di percorrere 58 metri in sei minuti e completare il test dei 10 metri in poco più di 40 secondi. Ma il traguardo «più incredibile» è arrivato sei mesi dopo l’intervento: ha camminato autonomamente per un chilometro con il solo ausilio del deambulatore e dei tutori.

Il professor Pietro Mortini - Andrea Raffin

Il caso clinico, appena pubblicato su Med - Cell Press, si inserisce in un percorso di ricerca avviato con il primo intervento di impianto di un neurostimolatore midollare nel 2023, eseguito dal team di neurochirurghi dell’Ospedale San Raffaele, guidati dal primario Pietro Mortini, ordinario all’Università Vita-Salute San Raffaele. Il percorso è proseguito con la pubblicazione, su Science Translational Medicine nel 2025, dei primi risultati ottenuti su due pazienti impiantati che dimostrano l’efficacia del protocollo innovativo di stimolazione elettrica epidurale nel trattamento delle lesioni del midollo spinale. «Oltre al recupero motorio, la stimolazione ha determinato un miglioramento clinicamente rilevante del dolore neuropatico e della qualità della vita complessiva del paziente», dice il neurochirurgo Luigi Albano, primo autore dello studio.

Il team del San Raffaele di Milano con i pazienti - Ufficio stampa San Raffaele

A causa della complessità anatomica e funzionale della zona colpita - proprio dove il sistema nervoso centrale si fonde funzionalmente con quello periferico -, queste lesioni, aggiunge Albano, «risultano tra le più difficili da trattare e spesso comportano una combinazione di paraplegia, dolore neuropatico severo e disturbi sfinterici. Il quadro clinico può variare da paziente a paziente, ma nella maggior parte dei casi si osservano deficit motori e sensitivi gravi e persistenti. Le opzioni terapeutiche tradizionali sono limitate e si concentrano soprattutto sulla riabilitazione, ma i margini di recupero sono generalmente modesti. È in questo contesto che l’applicazione della stimolazione elettrica epidurale rappresenta un potenziale punto di svolta, aprendo nuove prospettive di trattamento anche per le lesioni più complesse».

Anche nell’ambito di studi clinici in corso, ha sapere il San Raffaele, i pazienti interessati a valutare un percorso di diagnosi e trattamento con stimolazione elettrica epidurale possono scrivere a iocammino@hsr.it.