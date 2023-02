Mariella Enoc - Ansa / Ufficio Stampa Bambino Gesù

La presidente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, Mariella Enoc, si è dimessa dalla carica che ricopriva da febbraio 2015. Il suo mandato era in scadenza quest'anno. Nata a Novara nel 1944, dopo gli studi classici e in medicina, Enoc si è occupata con continuità dell'amministrazione e della gestione di strutture sanitarie. Dal 2012 è procuratore speciale dell'ospedale ecclesiastico Valduce di Como e lo è stata per 10 anni dell'ospedale Cottolengo di Torino. È stata presidente di Confindustria Piemonte dal 2008 al 2012. Da sempre attiva nel settore filantropico, è stata vicepresidente della Fondazione Cariplo, dal 2004 fino al maggio 2019, e vicepresidente della Fondazione Cini dal 2008 al 2020. Attualmente è membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Don Gnocchi e presidente della Fondazione Ismu.

Con la sua gestione, il Bambino Gesù, uno dei nosocomi della Santa Sede, ha dato un ulteriore, determinante impulso, alla ricerca di base e traslazionale, imponendosi all'attenzione del mondo per gli avanzamenti terapeutici e il trattamento di molte patologie, sia diffuse sia rare. Enorme l'impegno del cda da lei presieduto anche nella creazione e nel consolidamento di una rete pediatrica con numerosi centri diffusi in Paesi poveri, dove le missioni del Bambino Gesù sono ormai costanti. Inoltre, l'Ospedale ha conosciuto in questi anni un ampliamento delle strutture, pur nel costante rispetto dei bilanci, e sta ora pianificando la costruzione del nuovo nosocomio a Roma.

Mariella Enoc ha costruito in questi anni un rapporto di grande stima e collaborazione con papa Francesco che in lei ha sempre riposto la massima fiducia.