Forse nulla descrive l’Assemblea generale della Nato in corso all’Aja quanto il messaggio privato che Mark Rutte, segretario generale dell’Alleanza, ha inviato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Un sms che il tycoon ha ben pensato di pubblicare sul suo social Truth: «L'Europa pagherà il suo contributo in modo consistente, come è giusto che sia, e sarà una tua vittoria – scrive Rutte -. Otterrai qualcosa che nessun altro presidente americano è riuscito a fare in decenni. Non è stato facile ma siamo riusciti a far sì che tutti si impegnino a raggiungere il 5%».

Il 5% entro il 2035: l'intesa politica

L’ex premier olandese recita una parte, ovviamente. Sta letteralmente trascinando gli Stati membri a siglare l’accordo, consapevole che l’alternativa potrebbe essere il concretizzarsi della minaccia dello stesso Trump: abbandonare la Nato a se stessa. Per raggiungere l’obiettivo, Rutte ha messo la strada in discesa anche per i Paesi più scettici: il 5% di Pil in difesa va scorporato in due pezzi, il 3,5% di “difesa pura” e l’1,5% in generica “sicurezza”; non solo, gli Stati non avranno una cifra minima di cui “salire” ogni anno, autodetermineranno la componente chiamata “sicurezza” e nel 2029 potranno godere di un momento di “verifica”.

​La resistenza spagnola (e non solo)

Allo stato non basta ancora, però. La Spagna del socialista Pedro Sanchez non si convince e Trump non l’ha presa bene: «C'è un problema con la Spagna – ha detto il presidente Usa sull’Air force one in viaggio verso l’Aia -. La Spagna non è d'accordo. Il che è molto ingiusto nei confronti degli altri». Sanchez dunque sarà un protagonista della giornata. E lo sarà su scala ampia. Perché le sue mosse vengono prese come riferimento da diversi leader laburisti europei, compresa la segretaria del Partito democratico Elly Schlein. La tesi di Sanchez è che la Spagna raggiunge le capacità richieste dalla Nato con il 2,1% di Pil, e dunque non c’è motivo di andare oltre. Sinora le mediazioni non sono andate a buon fine, e rischiano di aprire una mini-faglia, perché altri Paesi – per altri motivi – sono dubbiosi, tra questi anche la Slovacchia del sovranista Robert Fico, che dà voce alle perplessità cui si aggancia (sebbene senza squilli di tromba) anche la Lega di Matteo Salvini.

​Il sì di Meloni e il colloquio con Trump

L’Italia di Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Guido Crosetto ha invece parte di quel gruppone a guida europea che prende sul serio sia la minaccia isolazionista di Trump sia la minaccia russa, e quindi si dispone a firmare l’accordo, rinviando poi al dibattito europeo ancora aperto sulle forme di finanziamento. Sebbene nessuno sia entusiasta di spendere in armi, come ammesso anche dalla premier italiana lunedì alla Camera quando ha ammesso il timore di ripercussioni sul consenso. Non a caso, l’opposizione interna più dura, quella di Giuseppe Conte, ha svolto ieri a L’Aia un controvertice pacifista contro il riarmo, iniziativa che ha messo in difficoltà Pd e centristi. In ogni caso, la premier sembra più convinta della linea Nord-atlantica, che prevede il rafforzamento delle difese degli Stati nazionali, che non delle ipotesi di difesa europea. Al tavolo dei negoziati, infatti, Meloni ha fatto anche valere il ruolo che l'Italia gioca sulla protezione aerea di Slovenia e Paesi baltici, facendo intendere che anche questi Paesi, crescendo in spesa militare, potranno badare meglio a se stessi. Il sì dell'Italia Meloni ha avuto modo di comunicarlo direttamente a Donald Trump durante la cena offerta ieri sera dai reali olandesi. La premier era seduta al tavolo con il re, con il presidente Usa, con Rutte, con il turco Erdogan e il ceco Pavel. Meloni e Trump erano fianco a fianco, questo ha offerto la possibilità di un lungo colloquio in cui di nuovo la premier ha vestito i panni della mediatrice tra Ue e Usa. I due hanno parlato anche degli sviluppi in Medioriente. Meloni ha confermato la linea italiana ed europea, che chiedono stabilità nella regione e dialogo.

​L'affondo di Washington sull'articolo 5 e sulla dichiarazione anti-Mosca

In ogni caso, la presenza di Trump garantisce che, in un modo o nell’altro, a qualche punto di caduta si arriverà. Le “minacce” del tycoon ultimamente hanno avuto l’effetto di riavvicinare Roma, Berlino e Parigi ma non certo al punto di organizzare una controstrategia o una contronarrazione. Trump conosce questa debolezza strutturale dell’asse europeo e dunque gioca con le paure degli alleati. In viaggio verso L’Aia, mette in discussione anche l’articolo 5, quello del mutuo soccorso tra i Paesi Nato in caso di aggressione. «Dipende dalla vostra definizione, ci sono diverse definizioni dell'articolo 5», dice il presidente Usa ritenendo dunque «interpretabile» il pilastro che regge l’Alleanza atlantica.

​Anche il tira e molla del tycoon su Ucraina e Russia si può leggere, almeno in queste ore, come una strategia per chiudere senza defezioni l’intesa sul 5% del Pil in armi, difesa e sicurezza. Il presidente Usa vedrà Zelensky a quattr’occhi oggi, ma al momento esprime riserve sulla dichiarazione dell’Alleanza a sostegno di Kiev, annunciata da Mark Rutte. Circa il passaggio sull’aggressione russa, il presidente Usa dice: «Dovrò dargli un'occhiata». «Sapete – ha detto Trump ai cronisti sull’Air force one -, mi piacerebbe vedere un accordo con la Russia. Come sapete, Vladimir mi ha chiamato. Mi ha chiesto: “posso aiutarla con l'Iran?”. Gli ho detto: “No, non ho bisogno di aiuto con l'Iran. Ho bisogno di aiuto con lei”. E spero che riusciremo a raggiungere un accordo con la Russia. È un peccato che la settimana scorsa siano morti 6000 soldati. La settimana scorsa sono morti altri 6500 soldati».

Qui però scatta un cortocircuito. Trump spinge l’Europa e gli altri Paesi Nato a spendere il 5% di Pil in difesa per proteggersi meglio anche dalla minaccia russa, e ciò confermerebbe il ruolo Usa a “protezione” dell’Alleanza. Tuttavia, l’aumento della spesa in armi viene percepita come una minaccia da Mosca, con cui il tycoon vorrebbe chiudere un’intesa. Per il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov la Nato ha bisogno di «demonizzare» la Russia per giustificare le sue scelte. Mosca critica dunque la «militarizzazione sfrenata» assumendo a sua volta questo dato come pretesto per giustificare il suo passaggio, già avvenuto, in piena economia di guerra.

Cosa significa per l'Italia arrivare al 5% di spesa in difesa

E pensare che appena poche settimane fa si immaginava che per l’Italia, il vertice Nato, avrebbe rappresentato semplicemente l’occasione per comunicare a Trump e agli alleati il raggiungimento del vecchio target del 2% (soprattutto attraverso un “riconteggio” delle spese già in essere). A intesa firmata, per Roma si aprirà la stagione del 5%. Il fatto di non avere “obblighi annuali” fa respirare l’Italia. Il governo è intenzionato come prima leva ad attivare Safe, lo strumento per il finanziamento di progetti per difesa e sicurezza europea basati sull'emissione di bond comuni. Per il 2026, ha detto la premier Meloni, non sarà invece richiesta la sospensione del Patto di stabilità: il ministro dell’Economia Giorgetti è contrario, ricordando che i mercati guardano all’aumento del debito pubblico a prescindere che questo sia o meno consentito dall’Unione Europea. Insomma la prossima manovra dovrebbe reggere il peso del primo aumento di spese militari. Ma il quadro da qui al 2035 è di investimenti così massicci da cambiare il volto dell’industria italiana. Secondo Milex, osservatorio sulle spese militari, il passaggio al 5% corrisponde a oltre 400 miliardi di spese in difesa aggiuntiva in dieci anni, rispetto a quanto già si spende oggi annualmente.