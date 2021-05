foto Marco Delogu

foto Marco Delogu

foto Marco Delogu

foto Marco Delogu

foto Marco Delogu

foto Raffaella Mariniello

foto Raffaella Mariniello

foto Raffaella Mariniello

foto Raffaella Mariniello

foto Raffaella Mariniello

foto Mohamed Keita

foto Mohamed Keita

foto Mohamed Keita

foto Mohamed Keita

foto Mohamed Keita

Per quasi due secoli il carcere di Santo Stefano ha ospitato, assieme a galeotti, i patrioti italiani del Risorgimento e poi della Resistenza. Negli anni '50 è stato un laboratorio per la funzione riabilitativa della pena. Dalla sua chiusura nel 1965 questo isolotto - prospiciente l'isola di Ventotene adibita durante il fascismo a luogo di confino e culla del pensiero europeista - ha vissuto più di mezzo secolo di grave degrado. Dall'anno scorso un progetto governativo è arrivato a salvare questo gioiello architettonico carico di storia, un carcere panopticon a forma di teatro: nel 2025 - totalmente restaurato - diventerà il "campus d'Europa", un centro di iniziative di alta formazione in chiave europea e mediterranea, aperto ai giovani, sui temi dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile. Alla vigilia di una stagione di rinascita, il penitenziario di Santo Stefano è il soggetto della mostra fotografica aperta a Roma, alle Terme di Diocleziano, da oggi e fino al 13 giugno, in via Enrico De Nicola 78. A inaugurarla il ministro della Cultura Dario Franceschini e il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti. La mostra "La memoria del Dolore, un progetto di rinascita" è curata dal fotografo Marco Delogu, che ospita, assieme alle sue opere, anche le fotografie di Raffaella Mariniello e Mohamed Keita. L'esposizione intende documentare, attraverso l'interpretazione artistica dei tre autori, la drammaticità di un luogo di dolore ed espiazione, a lungo abbandonato al degrado. La narrazione per immagini - panoramiche e in un denso bianco e nero quelle di Delogu, più solari quelle a colori di Mariniello e Keita - è affiancata da 8 brevi testimonianze scritte dai detenuti, comuni e politici, che qui hanno vissuto. Un video del registra Salvatore Braca illustra la storia e il futuro del progetto di recupero del penitenziario borbonico, guidato dal commissario straordinario Silvia Costa, ex europarlamentare. A confermare il valore storico del sito è anche la Commissaria europea per la Cultura Mariya Gabriel, che ha dichiarato di sostenere la decisione del ministero della Cultura italiano di candidare l'isola di Ventotene e il suo "satellite" Santo Stefano al marchio del Patrimonio europeo. La Commissione europea designerà i i siti selezionati all'inizio del 2022.