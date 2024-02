Maria Fida Moro - Ansa

È scomparsa Maria Fida Moro. Aveva 77 anni compiuti il dicembre scorso. Era ricoverata in una clinica romana a seguito di complicazioni di patologie di cui soffriva da tempo. Primogenita di quattro figli dello statista assassinato dalle Brigate rosse , era stata anche senatrice, eletta nelle fila della Democrazia cristiana nel 1987. Il suo rapporto con la politica è stato tormentato e segnato da insuccessi e denunce per le responsabilità che attribuiva per la morte del padre, tirando più volte in ballo l’allora ministro dell’Interno Francesco Cossiga. Portava il nome della nonna, Fida Stinchi, madre di Aldo Moro.



Lasciato il gruppo della Dc nel 1990 passò come indipendente a quello di Rifondazione comunista. Avvicinatasi in seguito per un breve periodo ad Alleanza nazionale, nel 1999 è stata candidata per la lista di Rinnovamento Italiano-Dini alle elezioni europee. Ha aderito poi al Partito radicale, prima della sua ultima esperienza, nel 2016, da candidata al Campidoglio in una lista centrista a sostegno del dem Roberto Giachetti.

Ha scritto vari libri, il più celebre, nel 1982, autobiografico, La casa dei cento natali, che le valse il premio speciale Viareggio.

Aveva anche fondato, nel 2013 un movimento ispirato ai valori della Dc, insieme al figlio Luca che era stato destinatario, piccolissimo, di una lettera tenerissima di Aldo Moro dalla prigionia: «…è il nonno, forse ricordi, che ti portava in braccio come il S.S. Sacramento, che ti faceva fare la pipì all’ora giusta, che tentava di metterti a posto le coperte e poi ti addormentava con un lungo sorriso, sul quale piaceva ritornare. Il nonno che ti metteva la vestaglietta la mattina, ti dava la pizza, ti faceva mangiare sulle ginocchia…».

Proprio per tutelare suo figlio aveva dato vita a una lunga battaglia per il riconoscimento dei benefici di vittima del terrorismo, e nel marzo dello scorso anno aveva visto coronate da successo le sue richieste: «Oggi 17 marzo - disse - la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni mi ha comunicato che la Camera dei Deputati si è mossa fattivamente per l’applicazione della legge 206 del 2004 in favore di Aldo Moro. Legge della quale ho chiesto l’applicazione per quasi vent’anni di seguito ed avevo perso la speranza».

I funerali, fa sapere il figlio Luca, si terranno in forma strettamente privata.