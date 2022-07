Ansa

Approdo con dramma sulle coste calabresi. Questa mattina una barca a vela di 16 metri è arrivata autonomamente fino alla spiaggia di Caulonia, grosso centro della Locride, tra le foci del fiumi Allaro e Precariti.

A bordo 62 immigrati, tutti maschi pachistani. La barca si è arenata a pochi metri dalla costa e le persone sono scese da sole e si sono fermate all’ombra di un agrumeto. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente avvisate da alcuni bagnati che si trovavano sulla spiaggia.

Gli uomini della Guardia costiera sono poi saliti a bordo dove hanno trovato il corpo di un immigrato morto, non si sa ancora se durante il viaggio o al momento dello sbarco. L’imbarcazione è stata poi trainata fino al Porto della Grazie di Roccella Ionica, mentre gli immigrati sono stati trasferiti per la prima accoglienza all’interno del Palasport di Caulonia Marina, in contrada Vasì. La Procura di Locri ha disposto il sequestro dell'imbarcazione e del cadavere del giovane migrante. ordinando allo stesso tempo un primo esame esterno, da effettuarsi al Porto di Roccella, da parte di un medico legale.

Con l’arrivo di oggi è salito a 31 il numero degli sbarchi di migranti nella sola Locride in questi primi 6 mesi del 2022, oltre a 17 a Crotone, 2 a Reggio Calabria, e 1 nel Catanzarese. In tutto circa 5mila persone in sei mesi, rispetto ai 7mila di tutto il 2021 che era già stato un anno da record. Solo a giugno gli approdi sono stati 18, sette nell’ultime settimana