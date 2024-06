La Geo Barents in un'operazione di soccorso nel Mediterraneo - ANSA

COMMENTA E CONDIVIDI













Venerdì mattina la nave di ricerca e soccorso Geo Barents ha svolto due operazioni di salvataggio in area libica: 146 i migranti recuperati in mare. Le autorità italiane hanno assegnato Civitavecchia come porto di sbarco, informa Medici senza frontiere. tutte le persone, ha aggiunto l'associazione, stanno ricevendo assistenza a bordo. Con le condizioni meteo favorevoli sono ripresi anche gli sbarchi di migranti nel sud Sardegna. Giovedì un barchino con a bordo 9 migranti ha raggiunto le coste di Teulada. I migranti sono stati bloccati dai carabinieri e portati nel centro di accoglienza di Monastir.Un secondo barchino con a bordo altri sei migranti, tra i quali un disabile, è stato intercettato al largo delle coste di Cagliari. Anche questo gruppo è destinato al centro di Monastir.

La procura di Napoli sta invece indagando su un giro di ingressi illegali nel territorio campano. Un'ottantina i casi di ingressi illegali al vaglio degli inquirenti per una ventina di indagati. Il filone investigativo si concentrerebbe per ora sull'area vesuviana e sugli ingressi di immigrati dal Bangladesh. La catena dell'illegalità coinvolgerebbe imprese compiacenti ma anche intermediari, legali, consulenti dei Centri di assistenza fiscale, impegnati a vario titolo nelle pratiche per fingere che i migranti giungessero in Italia con la sicurezza di un posto di lavoro. Ogni ingresso illegale sarebbe stato pagato diverse migliaia di euro, che l'organizzazione criminale divideva tra i suoi affiliati. L'inchiesta è ancora in pieno svolgimento, e non si esclude che anche la criminalità organizzata locale possa avere avuto un ruolo nella vicenda. Così come la rete per gli ingressi dal Bangladesh potrebbe essere stata replicata in altre aree della Campania a beneficio di extracomunitari provenienti da altri Paesi.

«Stiamo sul pezzo e non siamo preoccupati: abbiamo migliaia di uomini delle forze dell'ordine, abbiamo magistrati di altissimo livello e monitoriamo qualsiasi tipo di fenomeno», era stato due giorni fa il commento del procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, a chi chiedeva di commentare l'allarme lanciato dalla presidente del Consiglio sugli ingressi illegali nella regione. «Il governo - aveva detto Meloni - ha monitorato i flussi di ingresso in Italia per motivi di lavoro e i dati che sono emersi sono inquietanti. Da alcune regioni, su tutte la Campania, abbiamo registrato un numero di domande di richiesta di lavoro per extracomunitari sproporzionato rispetto ai datori di lavoro».