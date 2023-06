Archivio REUTERS

COMMENTA E CONDIVIDI













Un lavorio diplomatico frenetico per creare spazi. Per preparare il terreno. Per mettere la sordina alle turbolenze in otto mesi complicati. Poi solo ieri la svolta: Giorgia Meloni oggi alle 17 e 30 sarà ricevuta all'Eliseo da Emmanuel Macron per il loro primo incontro ufficiale bilaterale. Non sarà un "faccia a faccia" facile ma c'è la volontà comune di privilegiare le cose che uniscono. Di camminare uniti contro il rigorismo di Berlino nella partita della revisione delle regole europee del Patto di stabilità. E di ribadire uniti che il sostegno a Kiev è fuori discussione. Ma soprattutto di superare uniti le ultime incomprensioni sulle politiche migratorie e di ripartire da poche parole di Macron di metà maggio a Reykjavik: l'Italia non può essere lasciata sola davanti alla pressione dei flussi migratori. C'è insomma fiducia. E la sfida comune è fare ancora passi avanti lungo la strada del disgelo dopo i primi segnali di pace nell'incontro all'hotel Palace di Hiroshima nella pausa dei lavori del G7. Meloni arriva poi a Parigi per lanciare la candidatura di Roma (contro la favorita Riad) per ospitare Expo 2030 consapevole che il valore dell'impatto economico per l'Italia tocca i 50 miliardi di euro.

IL DOSSIER MIGRANTI E IL CASO TUNISIA

Tanti capitoli. Tante sfide comuni. Tanti nodi da sciogliere. In vista di due appuntamenti decisivi in scena nei prossimi giorni: il vertice Nato (a Vilnius l'11 e il 12 luglio) per ribadire a una sola voce il sostegno congiunto all'Ucraina sul fronte militare, umanitario ed economico; ma soprattutto il Consiglio europeo di fine mese dove si fa sapere dai piano alti di palazzo Chigi Giorgia Meloni è decisa a portare ancora una volta alla ribalta la gestione dei flussi migratori con il caso Tunisia in primo piano dopo la missione dell'Unione euroea di dieci giorni fa. Oggi pomeriggio parlerà Meloni, ma intanto è il ministro degli Esteri Antonio Tajani a mandare una prima cartolina a Parigi: "Serve solidarietà europea sul fenomeno migratorio, è necessaria una strategia e credo che la Francia sia chiamata a dare una mano importante". Bisogna insomma dare una virata nelle relazioni Italia-Francia, piuttosto burrascose nei primi mesi del governo di centrodestra. Meloni ci crede ed è decisa a provarci. Anche perchè a fine mese, al Consiglio europeo di Bruxelles, serve un deciso cambio di passo. La premier anche in queste ore ragiona riservatamente con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Sa che con l'estate gli sbarchi, che già si sono moltiplicati in modo esponenziale in questi mesi, aumenteranno ancora. E sa che una soluzione per la Tunisia è a questo punto vitale: anche qui servono passi avanti dopo i due viaggi di Meloni in Tunisia e quello, giusto alla vigilia del faccia a faccia, dei ministri dell'Interno tedesco e francese, Nancy Faeser e quel Gérald Darmanin che non era stato affatto tenero con la gestione italiana dei migranti.