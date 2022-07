Maturità al liceo classico Benedetto da Norcia di Milano - Imagoeconomica

COMMENTA E CONDIVIDI













Si è diplomato il 99,9% degli studenti che hanno sostenuto l'esame di maturità edizione 2021/2022 secondo i dati pubblicati oggi dal Ministero dell'Istruzione.

Le prove scritte sono state riavviate per la prima volta dopo la pausa provocata dalla pandemia sia nel primo sia nel secondo ciclo.

Per la secondaria di primo grado il tasso di ammissione all'Esame finale è stato del 98,5% (l'anno scorso era del 98,3%, resta dunque stabile).

Come lo scorso anno, il 99,9% delle ragazze e dei ragazzi ammessi hanno superato la prova. Due le regioni con il 100% di promossi: Molise e Basilicata. Il 5,9% dei candidati ha ottenuto la lode: sul podio, guardando ai valori in percentuale, Puglia (8,8%), Calabria (8,6%) e Molise (8,5%). Più di un candidato su due ha ottenuto una votazione dall'8 in su. Il 7,2% ha ottenuto la votazione massima, il 10. Il 19,4% è uscito con nove e il 25,8% con otto.