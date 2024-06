COMMENTA E CONDIVIDI













Per 526.317 studenti l'attesa è finita e, con la prima prova scritta di Italiano, la Maturità 2024 sta per iniziare. Anche l'esame di Stato risente delle conseguenze dell'inverno demografico: rispetto all'anno scorso, i candidati sono quasi 10mila in meno e la differenza, in negativo, sale a 13mila rispetto al 2022. La seconda prova è, invece, prevista per giovedì 20 giugno e sarà diversa a seconda dell'indirizzo della singola scuola. Al liceo classico, per esempio, è “uscito” Greco, mentre allo scientifico il secondo scritto sarà di Matematica e Scienze umane al liceo delle scienze umane e così via.



Per la prima prova sono a disposizione 6 ore. Le tracce, sono in tutto sette. «Potrebbero essere definite interessanti» e sono state scelte «a marzo», ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che si è raccomandato con gli studenti: «Non perdete tempo a cercarle su internet». Quanto alla seconda prova, «non sarà particolarmente difficile» e non inquieterà «lo studente con una preparazione media», ha rassicurato il Ministro. «Quello che avete imparato ormai lo sapete - ricorda Valditara -. Siete ragazzi eccezionali, abbiate la consapevolezza del valore che c'è in ognuno di voi. Molto del risultato dipende dalla serenità con cui si affronta, dalla mancanza di stress. Perché più uno è stressato e più rischia di non essere performante. Affrontate la Maturità con entusiasmo - ha scritto il Ministro su X - con la consapevolezza del vostro valore. I prossimi giorni segneranno un passaggio importante verso la vita adulta. Portate con voi il senso di ciò che in questi anni la scuola vi ha dato», è stato l'auspicio finale.



A vigiare sul corretto svolgimento delle prove saranno 14.072 commissioni d'esame, ciascuna delle quali composta da sei commissari (tre interni all'istituzione scolastica e tre esterni), più il presidente esterno. Anche quest'anno, altissima la percentuale di ammessi all'Esame: il 96,4% a livello nazionale, con il 3,6% di non ammessi. Nettamente al di sopra della media si colloca il Molise, con il 98,2% di amessi e appena l'1,8% di bocciati, mentre all'opposto troviamo la Sardegna: 92,6% di ammessi e ben il 7,4% di non ammessi, più del doppio della media nazionale.