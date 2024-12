Il ministro dell'Economia Giorgetti tra i banchi del governo al Senato, per la discussione della legge di Bilancio - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Arriva in aula al Senato venerdì dopo un passaggio lampo di neanche mezz’ora in commissione Bilancio, la manovra economica. Il tempo di consentire al relatore Guido Liris, Fratelli d’Italia, di dimettersi, per sottrarsi all’ennesima messa in scena che vede il provvedimento annuale più importante del governo - atteso da 800 emendamenti - transitare come da iter prescritto ma solo per pura formalità, pronto ad approdare in Assemblea con tempi contingentatissimi, dove il copione già concordato prevede che l’esecutivo ponga la questione di fiducia e la maggioranza vari definitivamente la legge come approvata alla Camera senza modifiche. Chiusura del sipario prevista per sabato 28 dicembre, in tarda mattinata.

Ma il copione già scritto, appunto, non offre sorprese e così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti si ritrova solo davanti all’emiciclo semi-vuoto che non si aspettava il colpo di teatro di Liris, determinato a movimentare la giornata. E soprattutto a riportare a galla un problema sollevato da diversi anni dalle opposizioni di turno - quello del monocameralismo di fatto - che questa volta viene stigmatizzato da un rappresentante del partito di maggioranza, e per l’esattezza quello della premier Giorgia Meloni.

Liris rimette il mandato da relatore ma le sue, spiega, sono «dimissioni con richiesta». Ovvero, spiega il senatore di FdI, «ho chiesto al presidente della commissione di farsi mediatore perché non ci sia più la singola lettura parlamentare e perché si torni alla doppia lettura. È questa - aggiunge - una volontà della maggioranza. Si deve tornare alla doppia lettura che dal 2018 non è stata più fatta».

Il provvedimento viene inviato in Aula orfano di relatore. Ma intanto la giornata si accende sul metodo della questione. «Come giustamente hanno fatto rilevare le colleghe Paita e Musolino, le dimissioni del relatore alla legge di Bilancio rappresentano un fatto straordinario - esce subito allo scoperto il capogruppo di Iv a Palazzo Madama Enrico Borghi - , che denota lo stato delle relazioni tra governo e Parlamento e le tensioni nella maggioranza». Ormai però l’esito della manovra è scritto. E «certo - continua Borghi - , se fossero state date prima, saremmo stati in presenza di un fatto politico di primo livello. In ogni caso, il significato attribuito a questo gesto di evitare la mortificazione del Parlamento per il futuro è un dato da sottolineare, e da classificare come gesto coraggioso visti gli standard di questi anni a destra, che impone al governo una pronuncia chiara e un impegno formale per il prossimo anno».

Dal governo, pronta la reazione del ministro dell’Economia, che si rammarica per il fatto che «non so da quanti anni purtroppo è così». Ma per Giorgetti, «siccome la legge di stabilità bisogna comunque riformarla in base alle nuove regole europee, è già partito un lavoro preliminare». Ma essendo «giustamente materia parlamentare e non di governo, l’iniziativa su queste cose deve essere parlamentare» e «noi - assicura - siamo assolutamente disponibili».

Molto più scettico di Borghi, però, il capogruppo del Pd Francesco Boccia non ci sta. «Pensavamo di averle viste tutte sulla manovra, ma oggi abbiamo toccato vette inaspettate con le dimissioni del senatore Liris», che, per il Pd, sarebbero pure tardive e poco chiare. Liris, si chiede Boccia, «si dimette contro il governo Meloni? In polemica con il suo partito che ha sottomesso i gruppi di maggioranza alla volontà ottusa del governo?». Ancora: «Questo livello di umiliazione non è mai stato raggiunto». Poi la replica al ministro leghista: «Prima le dimissioni di Liris, contro il suo governo, ora le parole di Giorgetti sulla modifica della legge di contabilità. Sono mesi che la invochiamo», tuona Francesco Boccia bollando tutto come «ipocrisia». Il Pd, ricorda, ha «chiesto con atti formali al presidente della commissione Bilancio di avviare l’iter per un ddl di riforma parlamentare che non abbiamo ancora visto e al governo, attraverso atti di sindacato ispettivo, di risponderci sulle differenze intervenute dopo l’adozione del Piano Strutturale di Bilancio».

Alla fine, per le opposizioni, il testo che compatta la maggioranza «scontenta tutti tranne i furbi», per dirla con la presidente dei deputati dem Chiara Braga.

«I cittadini alla finestra vedono che il frigorifero è vuoto e il re è nudo», secondo M5s, dove Barbara Floridia replica alle antiche accuse di Meloni al reddito di cittadinanza: «Finalmente i giovani e i poveri non stano più sul divano, perché sono in fila alla Caritas».

Ma nel centrodestra tutti i partiti sono riusciti a piazzare le rispettive bandierine e alla fine, si compiace Matteo Gelmetti (FdI), è stata «promossa a pieni voti dalla Commissione Ue».