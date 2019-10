COMMENTA E CONDIVIDI











La Commissione Ue chiede all'Italia «ulteriori informazioni sulla precisa composizione dei cambiamenti del saldo strutturale e gli sviluppi della spesa previsti nella manovra», necessari per «stabilire se c'è un rischio di deviazione significativa dagli aggiustamenti richiesti» nel 2019 e 2020. Lo scrive Bruxelles nella lettera all'Italia. Il piano italiano «non rispetta il target di riduzione del debito per il 2020», scrive la Commissione Ue nella missiva firmata dai commissari economici Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici. La bozza del Def prevede un peggioramento del deficit strutturale di 0,1% del Pil, «che manca il raccomandato aggiustamento strutturale di 0,6%», e c'è «un aumento della spesa dell'1,9%, che eccede la riduzione raccomandata di almeno lo 0,1%». Elementi che appaiono «non in linea» con le raccomandazioni, puntando ad un rischio di deviazione «significativa» dallo «sforzo raccomandato». I chiarimenti chiesti dalla Ue all'Italia dovranno arrivare entro domani, «per consentire alla Commissione di tenerli in considerazione prima di dare l'opinione formale» sulla manovra.





Il Mef: lettera attesa, risponderemo nei tempi richiesti

«Non siamo preoccupati, è una interlocuzione doverosa con Bruxelles alla quale non ci sottrarremo», commenta il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Dal ministero dell’Economia si parla di lettera attesa alla quale la risposta arriverà nei tempi richiesti. Il viceministro al Mef Antonio Misiani ricorda che «lettere di chiarimento sono state inviate a molti altri Paesi europei». E il «tono» della richiesta di Bruxelles «è lontano anni luce dalle letteracce dell'anno scorso che contestavano radicalmente l'impostazione della manovra gialloverde». Misiani rivendica il carattere espansivo della manovra, che «aiuterà l'economia italiana a ripartire ma lo abbiamo fatto rimanendo nel quadro delle regole europee, come dimostreremo, numeri alla mano, a Bruxelles», insiste.