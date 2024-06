Un reparto maternità - Ansa

Le cronache dicono che il suo ginecologo aveva cercato di dissuaderla. Ma lei non si è arresa. Né ai consigli dei medici né alla legge italiana. E nemmeno la guerra, né, forse il caro vecchio e oggi desueto buon senso. Così la signora Flavia A. è andata due volte a Kiev a provare ad avviare una gravidanza con la fecondazione assistita: dopo un primo fallimento, nei giorni scorsi è nato un bebé di 4 chili. Un bambino che godrà dell'affetto indiscusso di una mamma che potrebbe essere tranquillamente una nonna: 63 anni.

La donna, bibliotecaria di Viareggio, a quanto riferiscono le cronache non ha un compagno, né parenti stretti: sarà lei, sola, ad accudire il bambino, nato prematuro a 31 settimane e un peso di due chili. Accanto a sé avrà il ginecologo Andrea Marsili, che l'ha accompagnata in questo percorso che ha portato la puerpera ad affidarsi alle cliniche ucraine, ben più disinvolte di quelle italiane per le quali vige il limite dei 50 anni. In Ucraina la carta di credito vale più di ogni limite, e la signora Flavia è stata accolta a braccia aperte dalla clinica Biotex, divenuta famosa in tutto il mondo all'inizio del 2022, allo scoppio della guerra, per aver "stoccato" decine di bambini nati da utero in affitto in un albergo in attesa dell'arrivo delle famiglie straniere che li avevano commissionati.

Flavia A. ha acquisito il primato di essere la donna più anziana ad aver partorito: un record assai discutibile che in precedenza era stato di Rosanna Della Corte, che di anni ne aveva 62 quando nel 1994 diventò mamma di un bambino a lungo desiderato dopo la morte in un incidente di un figlio adolescente.

Al di là delle classifiche e dei "record", il caso di Viareggio - che poi caso non è, ma un bambino in carne e ossa che quando compirà 12 anni avrà una madre di 75 - solleva alcuni interrogativi.

Posto che un uomo può diventare padre anche in età avanzatissima, la donna ha invece limiti di natura, segnati inequivocabilmente dalla menopausa. Se questa avviene in un'età naturale, cioè intorno ai 50 anni, è giusto sfidare la legge di natura per coronare un desiderio - peraltro sempre degno di rispetto - di maternità? Oppure in questi casi si assiste alla trasformazione di un legittimo desiderio in un inesistente "diritto al figlio"? Inesistente, appunto: perché se fosse un diritto ci dovrebbe essere qualcuno che lo deve garantire, e questo non lo si può chiedere a nessuno Stato ma solo, come è avvenuto anche in questa circostanza, al libero e lucrativo mercato.

Di certo, l'allungamento della vita, la precarietà presenta nel percorso di tante donne e uomini, aggiunte ai progressi della scienza medica, spinge a rimandare la scelta di avere un figlio. Ma fino a che età?