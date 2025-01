Le strade allagate di Firenze - Ansa

Un'ondata di maltempo ha investito il Centronord nelle prime ore della mattinata. Una bomba d'acqua si è abbattuta su Firenze: pioggia e forte vento hanno avutio immediate ripercussioni sulla viabilità cittadina. La polizia municipale ha segnalato interventi per allagamenti stradali in varie zone della città, dall'Oltrarno al Galluzzo, nei sottopassi e anche qualche ramo caduto. Si sono fermate anche le linee T1 e T2 del tram. Problemi anche sulla Firenze-Pisa-Livorno dove si segnalano straripamenti tra lo svincolo di Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa in direzione di Firenze con traffico rallentato. In provincia chiuse al traffico alcune strade del comune di Vaglia, con l'amministrazione che invita a evitare spostamenti non necessari. "Prudenza negli spostamenti e alla guida". è l'appello su X della sindaca Sara Funaro. "Una forte perturbazione improvvisa sta interessando Firenze e la Città metropolitana. Diversi sottopassi e strade sono interessati da allagamenti. La situazione è sotto controllo ed in miglioramento". Sono circa una ventina le strade in città completamente allagate. Ma è allerta arancione in tutta la Toscana: a Mulazzo (Massa Carrara) sono caduti oltre 216 millimetri di pioggia in 24 ore.

Nelle ultime ore si sono registrate precipitazioni molto abbondanti anche sul centro Levante della Liguria, con valori cumulati di circa 90 mm in 12 ore e 130 in 24 ore. Localmente si sono raggiunti fino a 280 mm. Una frana è caduta sulla statale 35 dei Giovi, abbattendo un traliccio e travolgendo un'auto che stava passando. E' successo poco dopo le 5 di martedì mattina. Sul posto i vigili del fuoco e il 118 che ha soccorso la persona ferita. L'uomo è stato condotto in codice giallo al San Martino di Genova. A Valfontanabuona un altro smottamento ha costretto i vigili del fuoco a far sfollare 4 famiglie per motivi di sicurezza. Disagi anche a Rapallo e a Genova: nel popolare quartiere del Lagaccio è crollato un muro di contenimento, la terra ha sepolto alcune vetture in sosta.

Le piogge hanno gonfiato il fiume Entella, che a Chiavari è esondato nella zona della foce: successivamente i livelli si sono però abbassati e l'allarme è rientrato. Sui fiumi Magra e Vara il picco di piena è già transitato nelle sezioni di monte, dove i livelli sono in lenta e graduale diminuzione, e transiterà nella sezione di foce nel corso della mattinata, dove non sono previste criticità rilevanti.

Arpal non prevede ulteriori precipitazioni diffuse e di rilievo: per questo ha anticipato la chiusura dell'allerta rossa sul Levante per passare a quella arancione fino alle ore 12 mentre continua il monitoraggio della zona della foce. L'allerta gialla proseguirà fino alle 15 sul Levante ligure. Acquazzoni anche in Lombardia, dove è prevista allerta meteo gialla fino alla mattina di mercoledì.