Allagamenti nella zona Niguarda di Milano

COMMENTA E CONDIVIDI













Piogge, forti venti e mareggiate hanno provocato danni e disagi in diverse regioni italiane: in Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Trentino Alto Adige, Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Toscana. Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte Milano dove nella notte sono caduti 31 mm d'acqua: una bomba d'acqua che ha svegliato la zona nord del capoluogo lombardo, con il Seveso che ha superato gli argini. Allagati diversi sottopassi, mentre la circolazione automobilistica è andata in tilt. L'esondazione del Seveso si è fatta sentire anche sul frontedei trasporti pubblici, dove diverse linee dei tram sono state sospese, mentre alcune uscite della stazione M1 sono chiuse. A preoccupare non è solo il Seveso: le piogge che continuano potrebbero far esondare anche il Lambro e le raffiche di vento che si stanno alzando potrebbero far cadere alcuni alberi, già messi a dura prova dalla bomba d'acqua e dal vento dello scorso luglio.

Anche il lago di Como e' vicino all'esondazione. Lo ha comunicato la Protezione Civile spiegando che i volontari hanno già montato le barriere mobili su Lungo Lario Trento e Trieste e davanti a piazza Cavour.



Notizie in aggiornamento