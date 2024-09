ANSA

COMMENTA E CONDIVIDI













Quasi 23 mila reati (in aumento del 29,7% rispetto al 2022) commessi in un anno e una violazione amministrativa ogni 119 metri di costa. Questo è il quadro che emerge dal report “ Mare Monstrum ” di Legam biente sui crimini commessi nei mari nel 2023 . Per essere precisi, sono stati 22.956 i reati accertati dalle forze dell'ordine e dalle Capitanerie di porto , per un totale di oltre 25 mila persone denunciate (in aumento del 43%) . Ma quali sono queste infrazioni? Le più diffus e riguardano l’ utiliz zo illegale di cemento (più di 10 mila , +11,2% rispetto al 2022 ) , i nquinamento e scarico di rifiuti (6.372 , +59,3% ) e pesca non autorizzata (4268 , +11,3%).

Per dare una geografia, u n reato su due (50,3%) si concentra in Campania (3.095 illeciti penali), Sicilia (3.061), Puglia (3.016) e Calabria (2.371), che guidano la classifica regionale, seguite da Lazio (1.529 reati) e Toscana (1.516). Nelle prime dieci posizioni figurano Sardegna, Veneto, Liguria e Marche. Proprio quest ’ultima è, invece, la prima come numero di illeciti complessivi (reati e violazioni amministrative) per km di costa (38,9), seguita da Friuli-Venezia Giulia (31,9 illeciti per km) e Basilicata (30,9).

Cresce, però, l'efficacia dell'azione repressiva, come dimostra il numero di persone arrestate (204, +98,1% rispetto al 2022) e quello dei sequestri, pari a 4.026, in crescita del 22,8% sul 2022.

«Il ciclo illegale del cemento - commenta Enrico Fontana, responsabile Osservatorio ambiente e legalità di Legambiente - rappresenta la quota più significativa dei reati ambientali analizzati anche in questa edizione di Mare Monstrum, a causa, principalmente, della miriade di abusi edilizi che continuano a sfregiare l'Italia. Un fenomeno devastante per lo sviluppo sociale, ambientale ed economico dell'intero Paese, che colpisce principalmente il sud, in particolare le regioni a tradizionale insediamento mafioso, e le aree costiere, le perle estive del Belpaese. Bisogna intervenire con una mano decisa e con abbattimenti non più rimandabili. L'abusivismo edilizio lungo le coste, inoltre, fa da moltiplicatore dei fenomeni di inquinamento, a causa degli scarichi diretti in mare degli immobili costruiti illegalmente».