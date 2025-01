COMMENTA E CONDIVIDI













Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.



In questa puntata:



- Dopo quindici mesi di guerra il governo di Israele e i capi del gruppo terroristico palestinese Hamas hanno firmato una tregua: da domani cesseranno i combattimenti nella Striscia di Gaza e a poco a poco, se il patto sarà rispettato, verranno liberati i prigionieri dell’una e dell’altra parte



- Sabato scorso a Roma le proteste per la morte di Ramy, un ragazzo di 19 anni rimasto ucciso al termine di un inseguimento con i carabinieri, sono diventate violente. Ma il suo papà ha detto: “Chiedete giustizia ma fatelo in modo pacifico”



- Addio geostoria, benvenuto latino. Le materie che si studieranno alle elementari e alle medie cambieranno un po’ dal 2026: lo ha spiegato il ministro dell’Istruzione, la persona del governo che si occupa proprio di scuola



- Un gruppo di scienziati italiani è andato in missione in Antartide e dal sottosuolo ha portato alla luce il pezzo di ghiaccio più antico del mondo



- Arlie è un bambino canadese di 10 anni che, da quando ne ha sei, smonta, rimonta e ripara computer e telefoni. È bravissimo e ora ha deciso che non valeva la pena tenere quel talento solo per sé