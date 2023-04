Il piccolo Ismaele di 6 mesi, che ha perso la mamma nel naufragio di un barchino, coccolato dai poliziotti in servizio nell'hotspot di Lampedusa - Ansa

Si sono avvicendati, per tutta la notte e ancora oggi, tenendo in braccio il piccolo Ismaele, prima a molo Favarolo, poi fra i corridoi del Poliambulatorio. Il bambino che ha perso la mamma nell'ultimo naufragio di un barchino, e che ha circa 6 mesi, è stato coccolato e riempito d'affetto dai poliziotti che sono in servizio all'hotspot di Lampedusa.

Agenti e funzionari che sono abituati a gestire, con attenzione e celerità, il fenomeno dell'immigrazione, durante la notte davanti a quegli occhioni pieni di lacrime si sono inteneriti e subito mobilitati. Il vice questore aggiunto Francesco Sammartino, funzionario di turno della Questura di Agrigento all'hotspot di contrada Imbriacola ha comprato latte, pannolini, un paio di giochini per neonati e una crema per le gengive.

Perché Ismaele, per tutta la notte, ha pianto ed era fortemente infastidito non solo perché vedeva attorno a sé facce sconosciute ma anche perché sta mettendo i denti e ha forti dolori. A cercare di distrarlo, giocando con lui e manifestandogli tutto l'affetto possibile, ci hanno pensato gli uomini della Questura di Agrigento. Padri, oltre che poliziotti.

"Commuove la vicenda del bimbo che ha perso la mamma nel naufragio della scorsa notte a Lampedusa. Ringrazio vivamente i agenti di polizia della Questura di Agrigento in servizio all'hotspot dell'isola che hanno accudito e si sono presi cura per tutta la notte del piccolo orfano" ha commentato il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani. "Il loro gesto carico di profonda umanità, nonostante la criticità del momento che vede nell'isola un susseguirsi di sbarchi, è oltremodo lodevole. La Sicilia è anche questo".