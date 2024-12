Fino a oggi sono stati 404 i senza dimora morti in strada quest'anno - Imagoeconomica

L'ultimo è morto a Martinsicuro, in provincia di Teramo. Stmattina alle 11, nei pressi di uno stabilimento balneare sul lungomare Europa, su segnalazione di un cittadino i carabinieri hanno trovato in un deposito per la custodia di lettini il cadavere di un uomo. L'immigrato, un 35enne extracomunitario senza fissa dimora, non aveva lesioni sul corpo ed era senza indumenti, trovati a poca distanza assieme ai documenti.

Solo ieri, nel giorno di Natale a Ostia, sul litorale romano, un altro senza dimora è stato trovato morto nella tenda da campeggio dove aveva allestito il suo giaciglio in via Lucio Lepidio, all'altezza del numero civico 3. Anche stavolta è stato un cittadino che intorno alle 11 ha segnalato ai soccorritori la presenza una persona immobile all'interno della tenda. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale. Il medico legale ha solo potuto constatare il decesso dell'uomo, un senza dimora di circa 50 anni senza documenti. Sarà l'autopsia a stabile le cause del decesso. Fra le ipotesi quella del possibile malore dovuto anche alle basse temperature,



La tragedia segue di poco più di 24 ore un altro dramma, avvenuto la notte del 24 dicembre in via della Conciliazione, nei pressi dalla basilica di San Pietro, a poche ore dall'apertura della Porta Santa per il Giubileo della Speranza. Identico il copione: probabilmente a causa di un malore e del freddo una donna anziana era priva di vita sui gradini di una palazzina all'altezza di via della Transpontina. Priva di documenti, non è stata ancora identificata. L'allarme è scattato intorno alle 3 di notte al civico 14 di via della Conciliazione. Il medico legale ha constatato il decesso per cause naturali, fra le ipotesi quella del decesso a cause delle basse temperature della notte.

Con la morte di questa mattina in Abruzzo salgono a 404 quest'anno i morti di persone senza dimora in Italia, secondo i dati aggiornati raccolti della Fiopsd ETS (Federazione italiana organismi per le persone senza dimora - Ente del Terzo Settore). Nel 2023 erano stati 4015, nel 2022 si erano fermati a 399, 250 nel 2021. «I mesi invernali rappresentano la stagione più dura - spiega la Fiopsd - per chi non può contare su un alloggio adeguato. In questo periodo dell’anno i decessi sono considerevolmente più frequenti, arrivando a coinvolgere oltre 130 persone». La Federazione precisa però che «sebbene l’inverno rappresenti il periodo dell’anno più drammatico, in cui anche i riflettori dei media si accendono per riportare i casi di cronaca più eclatanti, è doveroso mettere il luce che la “strage invisibile” si alimenta mese dopo mese durante tutto l’anno».