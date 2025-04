Davide Dormino - -

Celebrare gli 80 anni della liberazione dal nazifascismo per ribadire il valore della libertà e della pace, in un un panorama internazionale incupito da guerre e stragi di civili innocenti. È l'obiettivo di "80 volte Bella Ciao!" la grande mostra promossa dall'Anpi nazionale e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Ideata e curata da Roberto Gramiccia, è allestita presso gli spazi recuperati de "La Vaccheria" di Roma (Via Giovanni L’Eltore, 35) sulla via Laurentina.

Saverio Massimo Ruiu - -

L'esposizione collettiva non vuole essere solo un progetto celebrativo – una festa in ricordo di quel 25 aprile di ottanta anni fa – ma un ritorno all’arte come strumento di indagine, di recupero della memoria in connessione con il presente. «La ricorrenza si colloca infatti un momento storico cruciale - spiegano gli organizzatori - in un tempo di guerre e di stermini segnato dal ritorno al lessico bellico, dall’inquietante normalizzazione della retorica del conflitto. Così, nell’urgenza di invocare uno scenario alternativo, quaranta artisti e artiste di fama nazionale e internazionale reinterpretano e tramandano gli ideali della Liberazione attraverso una pluralità di linguaggi e forme».

Valeria Monaci - -

Alla presentazione della mostra sono intervenuti, oltre al curatore Roberto Gramiccia, l’assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio, la presidente del IX Municipio Titti Di Salvo, la presidente dell’Anpi di Roma Marina Pierlorenzi e Fabrizio De Sanctis, della segreteria nazionale dell’Anpi.

Angelo Bellobono - -

L’esposizione è visitabile fino all’11 maggio, dal martedì al giovedì ore 10.00 – 13.00 e dal venerdì alla domenica ore 9.00 – 19.00. La mostra è promossa e sostenuta dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale in collaborazione con ANPI nazionale con il supporto organizzativo di Zetema Progetto Cultura.

Gianfranco Basso - -

I quaranta artisti che hanno partecipato sono Ennio Alfani; Francesco Paolo Ambrosecchio; Paolo Assenza; Gianfranco Basso; Angelo Bellobono; Jacopo Benci; Paolo Bielli; Valeria Cademartori; Ennio Calabria; Bruno Ceccobelli; Primarosa Cesarini Sforza; Caterina Ciuffetelli; Angelo Colagrossi; Ettore Consolazione; Marzia Corteggiani; Gianni Dessì; Paolo Di Nozzi; Davide Dormino; Alessandra Giovannoni; Pierluigi Isola; Adele Lotito; Mauro Magni; Roberta Maola; Giuseppe Modica; Daniela Monaci; Franco Mulas; Gianfranco Notargiacomo; Luca Padroni; Claudio Palmieri; Maurizio Pierfranceschi; Luca Piffero; Salvatore Pulvirenti; Pietro Ruffo; Saverio Ruiu; Jack Sal; Stefano Salvi; Sandro Sanna; Maurizio Savini; Vincenzo Scolamiero; Silvia Stucky.