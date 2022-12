COMMENTA E CONDIVIDI













In Italia porto sicuro a tre navi di Ong con a bordo migranti: sono la Louise Michel, la Geo Barents e Humanity 1. A quanto si apprende, lo sbarco a Lampedusa della scorsa notte dei 33 migranti sulla nave Louise Michel è stato un evento Sar gestito dalle capitanerie di porto. La nave, di piccole dimensioni, era in una situazione di emergenza per le avverse condizioni meteo-marine. E anche la Humanity 1, con i suoi 261 profughi, mentre annaspava nella tempesta tra la costa libica e la più grande delle Pelagie, ha trovato un porto sicuro a Bari dove approderà nelle prossime ore. Segnali positivi giungono quindi da Roma, con i “place of safety” indicati dal Viminale alle imbarcazioni delle Ong che nella prima settimana di dicembre hanno salvato in Mediterraneo centinaia di persone da morte certa. L’Italia sembra aver scelto dunque la linea morbida dell’accoglienza.

« Non manca una risposta solidale, basta che si rispettino le regole » ha osservato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Un’apertura recepita con favore anche in Europa, con la Germania che ha già preso i primi 164 che avevano richiesto asilo in Italia da quando è stato stabilito il meccanismo di solidarietà Ue a fine giugno, ribadendo che «sulla migrazione la solidarietà funziona». Ancora un giorno di navigazione, dunque, seppure in condizioni meteorologiche avverse, attende i 248 della Geo Barents di Medici Senza Frontiere: anche per loro un incubo che sembrava infinito si dissolverà. I migranti, tra cui 80 minori e 20 donne, esausti e disperati dopo un travagliato viaggio senza meta, potranno essere accolti e curati a terra.





Dopo due richieste rivolte invano a Italia e Malta, il nostro ministero degli Interni, d’intesa con le autorità marittime, ha deciso che sarà Salerno il porto dove la nave di Msf potrà attraccare. I sopravvissuti, tutti provenienti da Paesi dell’Africa subsahariana, erano stati soccorsi dall’Ong francese in tre diverse operazioni, la prima delle quali effettuata domenica 4 dicembre. «Ora qui il clima è sereno e la speranza si legge negli occhi di tutti» fanno sapere i responsabili dell’organizzazione. Poco prima di ottenere il “placet” per lo sbarco in un luogo sicuro, un ragazzo di 14 anni non accompagnato, in preda a forti dolori addominali, è stato evacuato e portato a Catania dalla Guardia costiera perché necessitava di cure specialistiche urgenti che i sanitari a bordo non potevano fornire.



In questi giorni che precedono il Natale, il dramma dei migranti nel Mediterraneo sembra dunque attenuarsi, anche se permangono tensioni e criticità. Sos Humanity ha raccontato che mentre il 6 dicembre all’alba l’equipaggio stava salvando 103 persone in difficoltà ha assistito da vicino a un rimpatrio forzato di migranti in fuga da parte «della cosiddetta Guardia costiera libica». «Con due motovedette hanno fermato violentemente un gommone non navigabile nel quale si trovavano 50 persone – afferma la Ong tedesca – e sei di loro sono finite in acqua a seguito della rischiosa manovra mentre le altre sono state caricate con la forza sulla lancia e riportate in Libia». I naufraghi rimasti tra i flutti sono stati poi salvati da una zattera che li ha portati prima sulla vicina Louise Michel e quindi a bordo di Humanity 1.



Ma negli ultimi giorni altri due sbarchi, per un totale di circa 150 migranti, sono avvenuti nella Locride. Giovedì sera un’unità navale della finanza, al largo delle coste calabresi ha intercettato e salvato 105 migranti di nazionalità afgana e siriana che vagavano su un barcone. Tra loro c’erano intere famiglie e due neonati di 2 e 5 mesi. Il secondo sbarco, ieri intorno alle 11: circa 40 migranti sono stati intercettati da una motovedetta della guardia costiera e accompagnati anch’essi al porto di Roccella Ionica dove hanno ricevuto le prime cure dai volontari di Croce Rossa, Protezione civile e di Msf.