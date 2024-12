Fotogramma

Solo un bambino ogni sei anziani e quasi 26mila abitanti in meno. Il report 2023 dell’Istat conferma l’inverno demografico italiano, che avanza soprattutto al Sud e nelle Isole. Un trend che la crescita degli stranieri residenti non riesce a compensare, nonostante il lieve incremento. Secondo i dati dell’istituto di statistica, al 31 dicembre dello scorso anno la popolazione italiana conta quasi 59 milioni di persone (58.971.230 per la precisione), con un calo rispetto all'anno precedente di 25.971 unità, pari allo 0,4 per mille. Va detto, però, che la tendenza è tutt'altro che omogenea: il Sud e le Isole fanno da traino negativo (rispettivamente -3,7 per mille -3,8 per mille) e anche il Centro perde popolazione (-1 per mille), ma il Nord-ovest (+2,3 per mille) e il Nord-est (+2,0 per mille) registrano incrementi positivi.

Il quadro regionale rispecchia i dati nazionali, con un picco al Sud del -8,1 per mille in Basilicata e al centro del -3,9 per mille in Umbria. A Nord, invece, con l'eccezione della sola Valle d'Aosta (-2,1 per mille), la popolazione cresce ovunque ed è la provincia autonoma di Bolzano a segnare il risultato migliore (+6,3 per mille). Gli stranieri censiti come residenti salgono a 5.253.658 individui (+21,8 per mille rispetto al 2022) e l’incidenza sul totale della popolazione residente cresce all'8,9% (8,7% nel 2022).

Cresce l’età media, pari a 46,6 anni (48,0 per le donne e 45,2 per gli uomini), e la tendenza accomuna tutte le realtà del territorio. Per ogni bambino tra 1 e 5 anni si contano 5,8 anziani a livello nazionale (erano 5,6 nel 2022, 3,8 nel 2011). E aumenta anche l'indice di vecchiaia (che misura il numero persone di 65 anni e più ogni 100 giovani di 0-14 anni), passando dal 193% nel 2022 al 200% nel 2023 (era pari al 149% nel 2011). I valori più bassi si registrano in Campania e in Trentino-Alto Adige (rispettivamente 154% e 156%), mentre il valore più alto in Liguria (277%).

Le buone notizie arrivano dai dati sul tasso di mortalità, che scende dal 12,1 per mille nel 2022 all'11,4, e di pari passo migliora anche la speranza di vita: gli uomini guadagnano circa 5 mesi sul 2022 (81 anni), le donne 4 (85,1). Nel 2023 i nati residenti in Italia sono stati 379.890, poco più di 6 ogni mille abitanti. Una diminuzione di circa 13mila nascite (-3,4%) rispetto al 2022, in linea con un trend di lungo corso: dal 2008, anno in cui il numero delle nascite ha registrato il più alto valore dall'inizio del nuovo millennio, la diminuzione è stata di 196.769 (-34,1%). Il dato negativo sia per le nascite da partner entrambi italiani (-3,9% sul 2022), circa i tre quarti del totale, sia quelle da genitori in cui almeno uno dei due è straniero (80.942, -1,5%).

Si tratta di dati già abbastanza negativi, ma ancor più preoccupanti considerando i numeri arrivati da Bankitalia, che certificano un amento consistente del debito pubblico, pericolosamente vicino a quota 3 miliardi di euro. Solo a ottobre è aumentato di 19,9 miliardi rispetto al mese precedente, arrivando a 2.981,3 miliardi. Un incremento che riflette il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (17,5 miliardi) e la crescita delle disponibilità liquide del Tesoro. Più nel dettaglio, il debito delle amministrazioni centrali è aumentato di 19,8 miliardi e quello delle locali di 0,1 miliardi. Invariato, invece, il dovuto degli Enti di previdenza, mentre la vita media residua è di 7,8 anni, in linea con il valore del mese precedente. Cala la quota di debito detenuto dalla Banca d'Italia, scesa al 22,1% contro il 22,3 del mese precedente, mentre a settembre (ultimo mese con il dato disponibile) è cresciuta quella in mano ai non residenti (al 30,3% contro il 29,8% del mese precedente). Stabile, infine, quella in capo agli altri residenti (principalmente famiglie e imprese non finanziarie) attorno al 14,4 per cento.

«I dati del censimento Istat ci dimostrano che la natalità è la nuova questione sociale, l'architrave del nostro Paese, con lei, sta crollando tutto il resto. Davanti a un tema così complesso, è necessario un ventaglio ampio di interventi. L'aspetto economico e fiscale, tuttavia, è la base - commenta Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità e promotore degli Stati Generali della natalità -. Uno Stato che vara una riforma fiscale veramente equa e generosa, oltre che universale, a favore di chi desidera crescere dei figli, manda un messaggio chiaro, fa capire dove vuole investire e quali sono le priorità. Un fisco a misura di famiglia è una questione di giustizia sociale, ma è anche un modo per fare cultura a favore della famiglia e della natalità».