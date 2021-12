COMMENTA E CONDIVIDI













Studio Torta, tra le principali realtà a livello nazionale nella consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale, affianca, anche quest’anno, organizzazioni non profit che lavorano per garantire aiuti concreti a chi vive in condizioni di difficoltà ed emarginazione, aggravate dal perdurare della pandemia. Banco Alimentare, che svolge un enorme lavoro di recupero del cibo, limitandone lo spreco e donandolo alle strutture caritative che raggiungono le persone in difficoltà, potrà contare infatti anche sul sostegno di Studio Torta grazie al quale potrà distribuire circa 178.500 kg. di alimenti, corrispondenti a 357.000 pasti. Gli alimenti saranno distribuiti dal Banco Alimentare regionale del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, dell’Emilia-Romagna e del Lazio, regioni nelle quali lo studio ha una presenza radicata sul territorio attraverso i suoi uffici. «Siamo grati allo Studio Torta che ha deciso di attribuire questo significativo contributo per il sostegno a tante persone che vivono in condizioni di difficoltà. Il comune sentire e il condiviso senso di responsabilità sono per noi sprone a sempre più e meglio operare», sottolinea Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus. Mauro Eccetto, presidente di Studio Torta, ha commentato: «Sono certo di parlare a nome di tutte le persone dello Studio affermando che è un grande privilegio poter dare il nostro contributo a Banco Alimentare e a quanti vi lavorano e si offrono come volontari per alleviare quotidianamente le difficoltà delle persone più vulnerabili. La solidarietà è sicuramente uno dei nostri valori e siamo lieti di poter dare il nostro apporto». Oltre all’iniziativa con Banco Alimentare, questo studio professionale ha deciso di affiancare anche l’Opera San Francesco che, grazie al supporto, provvederà a distribuire 1.000 pasti presso le proprie mense. Non ultimo, è stato rinnovato l'impegno nel sostenere la ricerca scientifica di Telethon e le attività dell’associazione Lumuma che opera in Tanzania.