Case gratis per giovani coppie tra i 18 e i 45 anni, con o senza figli, in un pittoresco borgo montano, in cambio della disponibilità a svolgere alcune attività in favore della comunità. Obiettivo: sfruttare il patrimonio immobiliare pubblico sfitto o inutilizzato per dare nuova linfa ai tessuti montani, favorire la nascita di nuove reti sociali ed evitare lo spopolamento dei territori di montagna.

Rimangono ancora pochi giorni (termine ultimo: martedì 31 agosto) per aderire al bando proposto dall’Agenzia per la coesione sociale e la famiglia della Provincia autonoma di Trento, ITEA, Servizio politiche per la casa, Comune di Canal San Bovo, Comunità di Valle e Fondazione Franco Demarchi a Canal San Bovo.

Qui le informazioni.

La piccola località (appena 1518 abitanti) a 750 metri di altezza, nella Valle del Vanoi, tra la Valle del Cismon, la Val di Fiemme e l'Altopiano del Tesino è al centro del progetto “Coliving: collaborare, condividere, abitare”.

Il bando prevede di mettere a disposizione alcuni alloggi da conferire in comodato d'uso gratuito per un periodo iniziale di 4 anni. Gli appartamenti hanno metrature tra i 75 e i 92 metri quadri per rispondere alle diverse composizioni delle famiglie. I futuri inquilini dovranno sostenere le spese condominiali e al termine dei 4 anni di comodato gratuito potranno scegliere, in base al proprio indicatore di condizione economica familiare, tra il canone concordato e il canone sostenibile.

Per chi aderisce, l'opportunità di vivere in un luogo dal grande valore naturalistico, usufruendo però anche di servizi di prim'ordine messi a disposizione dei residenti: il cablaggio del territorio e la banda larga nelle abitazioni favorisce lo smart working, un team è a disposizione per accompagnare le coppie nell'integrazione e nella ricerca di occasioni professionali, l'area è poi interessante anche per attività nell'ambito turistico e ricettivo.