I padiglioni dlela fiera delle armi di Vicenza

La maggior parte dei "femminicidi" compiuti in Italia nel 2018 è stata commessa con l'uso di armi da fuoco: si tratta del 38%, rispetto al 29% eseguiti con coltelli e pugnali, al 20% per soffocamento e al 13% con un oggetto contundente. Lo dice il Rapporto della Polizia di Stato "Questo non è amore". E, inoltre, come specificato dal Centro Ricerche Economiche e sociali Eures dal titolo "Omicidi in famiglia", nello stesso anno quattro vittime su dieci tra mogli, mariti, figli, genitori, sono stati uccisi con pistola o fucile e nel 64,6% degli omicidi familiari l'assassino risultava in possesso di regolare porto d'armi. Il confronto con il numero di omicidi di tipo mafioso (cioè 19 nel 2018, dati Istat), e per furti e rapine (12 nello stesso periodo) mette in evidenza come oggi nel nostro Paese le armi nelle mani dei legali detentori uccidono più della mafia e dei rapinatori. E a farne le spese sono soprattutto le donne.

Ma c'è chi sostiene, come ha fatto di recente il leader della Lega, Matteo Salvini, che "le armi ad uso sportivo e per le persone perbene non devono far paura". Una frase che lascia perplessi. Una sottovalutazione di un problema gravissimo. Avere un'arma in casa, benché regolarmente detenuta, è di per sé, potenzialmente, un pericolo. Sul problema interviene l'Opal (Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e Politiche di Sicurezza e Difesa), con un giudizio sulla fiera delle armi HIT Show 2020 in programma a Vicenza che sarebbe "un'inaccettabile passerella di politici" che finisce per "incentivare la diffusione delle armi". L'associazione ritiene, inoltre, che la fiera vicentina rappresenti "un'abile operazione ideologico-culturale per la diffusione delle armi". Un fattore suffragato anche dalla presenza all'interno dei padiglioni di uno stand per la raccolta di firme sulla "legittima difesa".